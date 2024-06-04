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KIZILCIK ŞERBETİ'NDE YAPRAK DÖKÜMÜ! #127916 Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i, Müjde Uzman diziden ayrılıyor mu, neden?

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KIZILCIK ŞERBETİ'NDE YAPRAK DÖKÜMÜ! Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i, Müjde Uzman diziden ayrılıyor mu, neden? Popüler dizi Kızılcık Şerbeti'nde sürpriz bir ayrılık yaşanıyor. Dizide 'Alev' karakterine hayat veren Müjde Uzman'ın diziden ayrıldığı iddia ediliyor.

Psikolojik olarak zor bir süreçten geçen ve geçtiğimiz günlerde sette astım krizine giren Müjde Uzman, Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor. Dizide Çimen rolünü oynayan Selin Türkmen de yeni sezon öncesi kadroya veda edecek. KIZILCIK ŞERBETİ'NDE YAPRAK DÖKÜMÜ! Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i, Müjde Uzman diziden ayrılıyor mu, neden? İşte merak edilenler...

MÜJDE UZMAN DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Müjde Uzman ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nde yeni sezon öncesi peş peşe vedalar yaşanmaya devam ediyor. Yiğit Kirazcı ve Serkan Tınmaz'ın ardından Müjde Uzman ile Selin Türkmen de kadroya veda ediyor.

KIZILCIK ŞERBETİ'NDE YAPRAK DÖKÜMÜ! #127916 Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i, Müjde Uzman diziden ayrılıyor mu, neden?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde sette astım krizi geçiren ve psikolojik olarak zorlandığını söyleyen Müjde Uzman, Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı diziden ayrılıyor. Uzman'ın oynadığı Alev karakter, yeni bölümde tek başına yurt dışına gitme kararı alıyor. Dizide Çimen rolünü oynayan genç oyuncu Selin Türkmen de ekibe veda edecek.

KIZILCIK ŞERBETİ'NDE YAPRAK DÖKÜMÜ! #127916 Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i, Müjde Uzman diziden ayrılıyor mu, neden?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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