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Kızılcık Şerbeti kimin cenaze namazı kılındı, Nilay mı öldü, Görkem mi öldü?

Kızılcık Şerbeti kimin cenaze namazı kılındı, Nilay mı öldü, Görkem mi öldü?
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Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi her bölümüyle büyük ses getiriyor. Kızılcık Şerbeti kimin cenaze namazı kılındı, Nilay mı öldü, Görkem mi öldü?

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, dizinin finaliyle ilgili konuştu. Finalin Türkiye'yi ayağa kaldıracağını söyleyen Civelek'in açıklaması kafa karıştırdı. Kızılcık Şerbeti kimin cenaze namazı kılındı, Nilay mı öldü, Görkem mi öldü?

KIZILCIK ŞERBETİ GÜDEM OLMAYA DEVAM EDİYOR

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi her bölümüyle büyük ses getiriyor.

Özge Özacar'ın canlandırdığı Görkem karakterinin, Ünal ve Arslan ailelerinin yılbaşı yemeği yediği restoranı yakması üzerine 4 ölü 4'ü ağır 9 yaralının olduğu öğrenilirken diziden ayrılacak karakterlerin kimler olduğu merak edildi.

Dizinin yeni bölümü heyecanla beklenirken Feyza Civelek, Kızılcık Şerbeti'nin finaliyle ilgili açıklama yaptı.

"TÜRKİYE'Yİ AYAĞA KALDIRACAK BİR FİNAL"

2. Sayfa'ya konuşan Feyza Civelek, "Sürpriz bir son sizi bekliyor. Bütün izleyicileri şoke edecek bir final bekliyor. Bütün Türkiye'yi ayağa kaldıracak bir şey bekliyor sizi" diye konuştu.

Ünlü oyuncunun üstü kapalı açıklaması kafaları karıştırdı.

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?

Görkem'in gerçek yüzünü en sonunda herkes görmüştür. Ünallar'ın evinden atılan Görkem, babasının yanına sığınır. Ancak burada da kimseye huzur vermeyecektir. Yanıldıklarını anlayan Pembe, Doğa'dan özür dilerken, Abdullah da Fatih'i karşısına alarak günah çıkarır. Sevtap'ın kötüleşerek hastaneye kaldırılması Nilay ile arasındaki sırrın Meri tarafından öğrenilmesine neden olur. Bu Nilay için çok gergin bir ortam yaratacaktır. İlhami ve Firaz'ın dostluğu iyice perçinlenmiştir. Kendi bile inanamasa da Firaz gittikçe Nursema'ya daha da bir düşkün oluyordur. Sönmez çalışmaya başladığı restoranda tüm sevdiklerine bir yılbaşı yemeği vermek ister. Çok güzel başlayan gece büyük bir felaketle sonuçlanacaktır.

FRAGMANDAKİ CENAZE NAMAZI GÜNDEM OLDU

Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanında cenaze namazı kılındı. Namazın kimler çin kılındığı henüz netleşmedi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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