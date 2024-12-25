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Kızılcık Şerbeti Görkem öldü mü, Görkem diziden ayrılıyor mu?

Kızılcık Şerbeti Görkem öldü mü, Görkem diziden ayrılıyor mu?
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Show TV'nin rekortmen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde 82. bölüme dair yayınlanan fragmanlar izleyiciyi şoke etti. Yangın sahneleri sonrası Kızılcık Şerbeti Görkem öldü mü, Görkem diziden ayrılıyor mu, merak edildi.

Kızılcık Şerbeti'nin bu hafta yayınlanacak 82. bölümünde Görkem'in kendi ailesinin bile içerisinde olduğu mekanı yaktığı sahne gündem oldu. Ardından gelen diğer iki fragmanda da 4 kişinin öldüğü sahne şoke etti. Peki, Kızılcık Şerbeti Görkem öldü mü, Görkem diziden ayrılıyor mu?

KIZILCIK ŞERBETİ GÖRKEM ÖLDÜ MÜ?

Aileleri bir araya getiren yılbaşı yemeğinde yaşanan büyük yangından görüntülerin ekrana geldiği tanıtıma sağlık görevlisinin "4 ölü, 4 ağır, 9 yaralı" şeklindeki açıklaması damga vuruyor.

'Görkem'in çıkardığı yangında ölen 4 kişinin kim olacağı ise merak ediliyor.

Kızılcık Şerbeti Görkem öldü mü, Görkem diziden ayrılıyor mu?

"4 ÖLÜ 4'Ü AĞIR 9 YARALI"

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbetinin 82. bölüm 2. fragmanı izleyicilerde büyük merak uyandırdı. Fragmanda sağlık ekipleri, yaşanan patlamada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 4'ü ağır olmak üzere toplam 9 kişinin yaralandığını açıkladı. Sezon finali havasındaki fragman, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve izleyiciler kimlerin öldüğünü tartışmaya başladı.

Kızılcık Şerbeti Görkem öldü mü, Görkem diziden ayrılıyor mu?

KİMLER ÖLDÜ?

Kızılcık Şerbeti'nin 82. bölüm fragmanında Sönmez ve Nilay'ın yerde yattığı ve herkesin dumanlar içinde kaldığı sahne dikkat çekti. Yanan mekanda 4 kişinin ölecek olmasının öğrenilmesiyle beraber gündemde yer alan iddialara göre, Sönmez karakterinin ve diziden ayrılacağı öğrenilen Görkem'in ailesinin öleceği belirtildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Görkem karakteriyle güç katan Özge Özacar ekibe veda ediyor.

Entrika üzerine entrikaya imza atan Görkem'in gelişi gibi gidişi de olaylı olacak. Dizide korkutucu büyük bir felaket yaşanacak ve seyirci yine nefeslerini tutup olacakları izleyecek.

Kızılcık Şerbeti Görkem öldü mü, Görkem diziden ayrılıyor mu?

KIZILCIK ŞERBETİNDEN KİM AYRILIYOR?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 82. bölüm 2. fragmanında yeni yıl yemeği esnasında olan patlama? sonrası birkaç kişinin cansız bedeninin ekipler tarafından alındığı gösterildi.

Seyirciler ise son sahne sonrası "Final mi yapıyor, final sahnesi gibi olmuş" gibi yorumlarda bulundu.

Henüz konu ile ilgili açıklama yapılmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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