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Kızılcık Şerbeti Görkem hamile mi, kimden hamile? Kızılcık Şerbeti Görkem Ömer'den hamile mi?

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Show TV'nin popüler dizisi Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanıyla izleyiciyi merakta bıraktı. Dizide Fatih'in eşi Görkem hamile mi, kimden hamile olduğu araştırılıyor. İzleyiciler, Görkem'in Ömer'den hamile olup olmadığı yönünde sorular sormaya başladı. Özellikle fragmanda yer alan sahneler ve karakterlerin ilişkileri, izleyicilerde büyük bir merak uyandırdı. Görkem'in kimden hamile olduğu ise yeni bölümlerde netlik kazanacak.

Show Tv ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi yeni sezon fragman gündemden düşmüyor. Kızılcık Şerbeti dizisi 67. bölümü yeni sezonda seyircisi ile Cuma akşamı buluşuyor. Kızılcık Şerbeti Görkem hamile mi, kimden hamile? Kızılcık Şerbeti Görkem Ömer'den hamile mi? Detaylar haberimizdedir…

KIZILCIK ŞERBETİ GÖRKEM KİMDEN HAMİLE?

Ünallar ailesinin evine adeta bir bomba düşmüş gibidir. Öğrenilen şok edici gerçekler, ailedeki tüm ilişkileri derinden etkileyip kaosa sürüklemiştir. Herkes birbiriyle çatışma içine girerken, öncelikli olarak Görkem'in sağlık durumu öne çıkar. Görkem'in kimden hamile olduğu konusu izleyiciler tarafından sıkça merak edilmekte ve araştırılmaktadır. Dizinin ilerleyen bölümlerinde seyircileri bekleyen sürprizler henüz netleşmemiş olup, bu durum ileride büyük olayların habercisi olabilir.

Kızılcık Şerbeti Görkem hamile mi, kimden hamile? Kızılcık Şerbeti Görkem Ömer'den hamile mi?

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Kızılcık Şerbeti 67. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. Alev'in ani ölümüyle sarsılan Abdullah ve Kıvılcım; Alev bebek için karşı karşıya geliyor. Hastanede olan Görkem'in hamilelik haberi Ünallar için bomba etkisi yaratıyor. Fatih ve Görkem'in evliliğinin nasıl devam edeceği merakla beklenirken Kıvılcım, hayatının merkezinde bundan sonra Alev bebeğin olacağını söylüyor. Doğa'ya evlilik teklifinde bulunan Giray'ın dizinin kadrosuna bu sezon dahil olan Şebnem Dönmez'in canlandırdığı gizemli karakterle yakınlaşması tanıtıma damga vuruyor.

Kızılcık Şerbeti Görkem hamile mi, kimden hamile? Kızılcık Şerbeti Görkem Ömer'den hamile mi?

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 66. Bölümünde; Nilay'ın öğrendiği gerçeği Pembe ile paylaşması Pembe'nin dünyasını başına yıkar. Görkem'le konuşarak işi bir an önce kimse duymadan sonlandırmak istese de Görkem buna yanaşmaz ve karşı atağa geçer. Pembe çaresiz ve üzgündür. Hem Ömer'e hem Görkem'e bilenmiştir. Kıvılcım ve Ömer, dolandırıcılık olayından dolayı çok üzgün olan Sönmez'e moral vermek için ona bir gemi seyahati hediye ederler. Kıvılcım'ın parti sonrasında Rüzgar'ın yaptığı jeste karşılık vermek isteyen Nursema, onu bir tekne gezisine davet eder. İkili baş başa mutlu bir gün geçirirler. Rüzgar, Nursema'ya evlenme teklif etmeye karar verir. Doğa ve Giray'ın ilişkisi artık iyice ilerlemiş, Doğa da kendini akışa bırakmıştır. Ömer ve Kıvılcım'ın Abdullahlar'a yemeğe geldikleri akşam herkesin sinirleri gergindir ve ufak bir kıvılcım büyük bir yangına dönüşür.

Kızılcık Şerbeti Görkem hamile mi, kimden hamile? Kızılcık Şerbeti Görkem Ömer'den hamile mi?

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSU

Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan , Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör yer alırken dizide bu isimlere Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Kaan Taşaner, Özge Özacar, Rahimcan Kapkap,, Soydan Soydaş, Sevim Erdoğan, Özlem Çakar Yalçınkaya, Bahtiyar Memili, Vurgun Adalayı, Duygu Aslan

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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