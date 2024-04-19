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KIZILCIK ŞERBETİ fragmanı yayınlandı mı? Umut, Nursema'yı aldattı mı? Son bölümde ne oldu?

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KIZILCIK ŞERBETİ fragmanı yayınlandı mı? Umut, Nursema'yı aldattı mı? Son bölümde ne oldu? Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Ceren Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrolünde yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin 19 Nisan'da yayınlanacak 59. bölüm fragmanı yayınlandı. Tanıtıma, Nursema'nın eşi Umut'u bastığa anlar damga vuruyor.

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izlemek isteyen seyirciler Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izlemek için merakla araştırıyor. Kızılcık Şerbeti yayınlandığı son bölümde yine çarpıcı bir son ile bitti. İzleyenler heyecanla Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı araştırıyor. Kızılcık Şerbeti fragmanı yayınlandı mı? Umut, Nursema'yı aldattı mı? Son bölümde ne oldu?

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Yeni bölüm fragmanında Nilay sayesinde tanışan Giray ve Doğa iyice yakınlaşıyor. Gittiği gece kulübünde alkolün dozunu kaçıran Görkem'in eve sarhoş gelmesi evi karıştırırken Fatih de zor durumda kalıyor. Eşi ve oğlunun konuşurken duyan Abdullah Bey ise Alev'in suçsuz olduğunu öğrenerek yeniden barışmak için kapısına gidiyor.

KIZILCIK ŞERBETİ fragmanı yayınlandı mı? Umut, Nursema'yı aldattı mı? Son bölümde ne oldu?

UMUT NURSENAYI ALDATIYOR MU?

Evliliğinde zor günler geçiren Nursema "Ben bu evlilikte birçok şeye göğüs gerdim ama türbanımdan dolayı kabul görmemek..." diyerek babasına boşanmak istediğini söylüyor. Son kez konuşmak için evine giden Nursema, kendi yatağında eşi Umut'u başka bir kadınla yakalıyor. Umut'un birlikte olduğu kadının kim olduğu ise yeni bölümde belli olacak.

KIZILCIK ŞERBETİ fragmanı yayınlandı mı? Umut, Nursema'yı aldattı mı? Son bölümde ne oldu?

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 58. Bölümünde; Fatih ile evlenmesi için çok uğraştığı Görkem'in bir anda değişmesiyle çok şaşıran Pembe, ne yapacağını bilemez. Bir süre durumu idare etmeye çalışsa da kısa sürede sesini yükseltmek zorunda kalacaktır. Çimen'in, Görkem'in düğününe gelmemiş olması babası olarak Kayhan'ı çok rahatsız etmiştir, bu konunun peşini bırakmayacaktır. Ömer ve Kıvılcım'ın aynı evde yaşamaya başlaması ikiliyi çok mutlu ederken, bir takım sorunları da birlikte getirecektir. Nilay'ın ısrarlarından vazgeçmemesi sonucunda Giray DNA testi yaptırmaya karar verir. Umut ve Nursema evliliklerini kurtarmaya çalışmakta, ancak her geçen gün işleri daha da zorlaşmaktadır. Pembe'yi itmediğini ve dolayısıyla masum olduğunu kanıtlamak Alev için çok önemlidir, bu konuyu açıklığa çıkarmak için uğraşacaktır. Ona en büyük yardım elini uzatacak kişi sürpriz bir şekilde hiç beklemediği bir anda karşısına çıkacaktır.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

KIZILCIK ŞERBETİ fragmanı yayınlandı mı? Umut, Nursema'yı aldattı mı? Son bölümde ne oldu?

KIZILCIK ŞERBETİ fragmanı yayınlandı mı? Umut, Nursema'yı aldattı mı? Son bölümde ne oldu?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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