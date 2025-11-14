Kızılcık Şerbeti Emir kim, kaç yaşında, hang dizilerde oynadı?

Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde, Hafızoğlu'nun canlandırdığı Emir karakteri ilk kez izleyici karşısına çıkacak. Çimen ve Emir'in ortak arkadaş çevresi sayesinde yollarının kesiştiği bölümde, ikili arasında hızlı bir romantik yakınlaşma başlayacak. İzleyiciler ise "Kızılcık Şerbeti Emir kim, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?" sorularının yanıtını araştırıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ EMİR KARAKTERİ KİMDİR?

Show TV'nin Gold Film imzalı sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, oyuncu kadrosuna Yalçın Hafızoğlu'nu dahil etti. Genç oyuncu dizide Emir karakterine hayat verecek ve ilk kez 113. bölümde izleyici karşısına çıkacak.

Yeni bölümde Çimen'in dahil olduğu arkadaş çevresi sayesinde Emir ile yolları kesişecek. Bu tanışma kısa sürede yoğun bir aşka dönüşecek ve ikili dizinin dikkat çeken çiftlerinden biri olacak.

YALÇIN HAFIZOĞLU KİMDİR?

18 Ağustos 1989 tarihinde İstanbul'da doğan Yalçın Hafızoğlu, Türk oyuncu ve aynı zamanda müzisyendir. Baba tarafı Samsunlu, anne tarafı ise Makedonya Üsküp kökenlidir.

Eğitim hayatına Özel Kalamış Okulları'nda başladı; ardından Göztepe Yeşilbahar Ortaokulu ve Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi'ni tamamladı. Üniversite eğitimini Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünde bitiren Hafızoğlu, oyunculuk tutkusunu akademik alana taşıyarak Haliç Üniversitesi'nde Tiyatro Yüksek Lisansı yapmaktadır.

Oyunculuğa ilgisi çocuk yaşlarda başlayan sanatçı, 2014-2016 yılları arasında Nazan Koçak, Deniz Erdem, Süeda Çil, Destan Batmaz ve Berna Adıgüzel gibi önemli isimlerden eğitim aldı. Ekranlardaki ilk deneyimini, 2016 yılında Star TV'de yayınlanan Kiralık Aşk dizisindeki Selim rolüyle yaşadı.

Sinema kariyerine 2018'de vizyona giren, Volkan Kocatürk'ün yönettiği Keşif Çanakkale filmindeki Roy karakteriyle adım attı. Televizyonda en uzun soluklu rolünü ise 2016-2021 yılları arasında atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmazda Hızır Ali Çakırbeyli karakteriyle üstlendi.

MÜZİK YAŞAMI

Müzik tutkusuna çocukluk yıllarında başlayan Hafızoğlu, 1999-2003 yılları arasında Yücel Berrak'tan davul eğitimi aldı. İlk sahne deneyimini 2001'de okulunun yılbaşı etkinliğinde yaşadı. Lise döneminde katıldığı Liselerarası Müzik Yarışması'nda, 2006 yılında hem "En İyi Enstrüman" hem de "En İyi Beste" ödüllerine layık görüldü.

2008-2015 yılları arasında çeşitli gruplarla Blues, Rock ve Metal tarzlarında sahne aldı. Yetenek Sizsiniz Türkiye'ye katılarak performansını geniş kitlelere duyurdu. 2017'de Indie Rock grubu Shall We? ile ilk EP'sini yayımladı. 2018'de kurduğu Nefes Records bünyesinde Alkera grubuyla "Live in Sin" EP'sini müzikseverlerle buluşturdu. Ayrıca Arıza Kontrol Saati adıyla Türkçe Rock türünde "Neredeyim Ben?" ve "Akrep Yelkovam" EP çalışmaları da bulunmaktadır.

YER ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

TELEVİZYON

• 2016 – Kiralık Aşk (Selim) – Star TV

• 2016-2021 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Hızır Ali Çakırbeyli) – atv

• 2022 – Gülümse Kaderine (Can) – FOX

• 2022 – Yalnız Kurt (Barış Serbey) – atv

• 2023 – Yüz Yıllık Mucize (Cem) – Star TV

• 2024 – Kör Nokta (Kerem Sayman) – atv

• 2025 – Zembilli (Tarık) – atv

SİNEMA

• 2018 – Keşif Çanakkale (Roy)

• 2022 – Sevmedim Deme (Muhammet)

• 2022 – Omuz Omuza (Muhammet)

• 2022 – Sen ve Ben (Gökhan)

• 2023 – Arap Kadri ve Tarzan (Alper)