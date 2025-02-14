Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 88. bölüm canlı izle! Son bölümde neler oldu? Show TV 14 Şubat Canlı izle!

Kızılcık Şerbeti, Gold Film imzalı, ilk bölümü 13 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kızılcık Şerbeti canlı izle! 14 Şubat Show TV Kızılcık Şerbeti 88. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV canlı izle!

KIZILCIK ŞERBETİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

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KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Doğa ve Fatih herkesten gizli evlenirken Firaz, Nursema'ya olan aşkı yüzünden acı çekmeye devam ediyor. Abdullah ve Işıl'ın yakınlığı Asude'nin dikkatini çekerken Ömer, Sönmez'in rahatsızlığı için çözüm yolu arıyor. Tanıtımın finalinde gece Kıvılcım'ın korkuyla Sönmez'i arayışı yeni bölümde neler olacağına dair büyük bir merak uyandırıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 87. Bölümünde; Fatih'in vurulması herkesi şoke etmiş ve çok üzmüştür. Her ne kadar Ömer bu işi yapanlardan hesap sorsa da Fatih'in yürümesinde oluşan birtakım problemler güncelliğini koruyordur. Fatih'in daha iyi bakılacağı konusunda ısrar eden Pembe'nin telkinleri sonucunda Fatih ve Doğa, Ünal eve geri dönerler. Kızını baş başa İlhami ile gören Abdullah, Nursema ile yüzleşmesini bir süre ertelese de sonunda Pembe'nin düşündüklerine yaklaşmıştır. Ömer'den gördüğü ilgi ve heyecan sonucunda Kıvılcım bebek konusuna daha olumlu bakmaya başlar. Abdullah ve Işıl birlikte yapacakları bir iş gezisi esnasında iyice birbirlerine yakınlaşacaktır. Ailelerin de araya girmesiyle Nursema ve İlhami'nin evlenmelerine karar verilir. Ancak kız isteme töreni beklenmedik bir konukla büyük bir çıkmaza girecektir.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSU

Barış Kılıç

Evrim Alasya

Settar Tanrıöğen

Sıla Türkoğlu

Sibel Taşçıoğlu

Doğukan Güngör

Müjde Uzman

Kızılcık Şerbeti'ni Show TV platformlarından izleyebilirsiniz.