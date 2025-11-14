Kızılcık Şerbeti bitiyor mu, final mi yapıyor?

Işıl'dan intikam almak amacıyla iyileşmiş gibi davranan Mustafa, eve döndüğü anda planını uygulamaya koyuyor. Yeni bölümde, cezaevinden çıkan Ömer, kendisini aldattığını düşündüğü Kıvılcım'a karşı tavrını değiştirmiyor. Nursema'nın doğum günü kutlamasına katılan Demet, Firaz ile yaşadığı gizli ilişkiyi itiraf ediyor. Bu itirafla yıkılan Nursema büyük bir şaşkınlık yaşarken, Firaz evi terk ediyor. Peki, Kızılcık Şerbeti'ne final iddiaları doğru mu?

YENİ BÖLÜMDE KAOS TIRMANIYOR

Doğa'nın, Fatih'i artık affedemediğini açıkça dile getirmesi ve Nilay'ın "Kıyamet kopacak!" sözleri, yeni bölümde tansiyonun daha da yükseldiğinin sinyallerini veriyor. Mustafa ise Işıl'dan hesap sormaya hazırlanırken, teknede Doğa'nın da bulunduğunu öğrenmesiyle planlar karışıyor. Bu esnada teknenin bir gemiyle çarpışması sonucu Doğa, Mustafa ve Işıl'ın hayatını kaybederek diziden ayrılacağı iddia ediliyor.

EMRAH ALTINTOPRAK'TAN VEDA AÇIKLAMASI

Kızılcık Şerbeti'nde Mustafa karakterini canlandıran Emrah Altıntoprak, diziden ayrılış sürecine dair konuştu. Altıntoprak, "Kızılcık Şerbeti yolculuğumuzun sonuna geldik. Hikâye böyle noktalandı. Karakterlerin anlatacakları kalmadı ve senaristler buna göre yön veriyor" sözleriyle vedasını anlattı.

"FİNAL" AÇIKLAMASI

"Birçok karakterin ayrılması final ihtimalini güçlendirir mi?" sorusunu yanıtlayan Altıntoprak, "Sanmıyorum, diziye katılan yeni oyuncular da var. Bu durum devam edeceğinin göstergesi" ifadelerini kullandı.

SEZON KARARI REYTİNGLERE BAĞLI

Gazeteci Sina Koloğlu'nun aktardığı bilgilere göre dizinin geleceği reyting sonuçlarıyla şekillenecek. Eğer mevcut izlenme oranları bu seviyede kalırsa, Kızılcık Şerbeti'nin gelecek sezon final yapabileceği belirtiliyor.