Haberler

Kızılcık Şerbeti bitiyor mu, final mi yapıyor?

Kızılcık Şerbeti bitiyor mu, final mi yapıyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kızılcık Şerbeti ekibine veda eden Emrah Altıntoprak, ayrılığıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Diziden ayrılış süreci hakkında konuşan Altıntoprak, "Serüvenimiz burada sona erdi, hikâye böyle tamamlandı" ifadelerini kullandı. Kızılcık Şerbeti'nde Mustafa karakterine hayat veren oyuncu, dizinin final yapacağı iddialarıyla ilgili de merak uyandıran değerlendirmeler yaptı. Peki, Kızılcık Şerbeti gerçekten final mi yapıyor?

Işıl'dan intikam almak amacıyla iyileşmiş gibi davranan Mustafa, eve döndüğü anda planını uygulamaya koyuyor. Yeni bölümde, cezaevinden çıkan Ömer, kendisini aldattığını düşündüğü Kıvılcım'a karşı tavrını değiştirmiyor. Nursema'nın doğum günü kutlamasına katılan Demet, Firaz ile yaşadığı gizli ilişkiyi itiraf ediyor. Bu itirafla yıkılan Nursema büyük bir şaşkınlık yaşarken, Firaz evi terk ediyor. Peki, Kızılcık Şerbeti'ne final iddiaları doğru mu?

YENİ BÖLÜMDE KAOS TIRMANIYOR

Doğa'nın, Fatih'i artık affedemediğini açıkça dile getirmesi ve Nilay'ın "Kıyamet kopacak!" sözleri, yeni bölümde tansiyonun daha da yükseldiğinin sinyallerini veriyor. Mustafa ise Işıl'dan hesap sormaya hazırlanırken, teknede Doğa'nın da bulunduğunu öğrenmesiyle planlar karışıyor. Bu esnada teknenin bir gemiyle çarpışması sonucu Doğa, Mustafa ve Işıl'ın hayatını kaybederek diziden ayrılacağı iddia ediliyor.

Kızılcık Şerbeti bitiyor mu, final mi yapıyor?

EMRAH ALTINTOPRAK'TAN VEDA AÇIKLAMASI

Kızılcık Şerbeti'nde Mustafa karakterini canlandıran Emrah Altıntoprak, diziden ayrılış sürecine dair konuştu. Altıntoprak, "Kızılcık Şerbeti yolculuğumuzun sonuna geldik. Hikâye böyle noktalandı. Karakterlerin anlatacakları kalmadı ve senaristler buna göre yön veriyor" sözleriyle vedasını anlattı.

Kızılcık Şerbeti bitiyor mu, final mi yapıyor?

"FİNAL" AÇIKLAMASI

"Birçok karakterin ayrılması final ihtimalini güçlendirir mi?" sorusunu yanıtlayan Altıntoprak, "Sanmıyorum, diziye katılan yeni oyuncular da var. Bu durum devam edeceğinin göstergesi" ifadelerini kullandı.

Kızılcık Şerbeti bitiyor mu, final mi yapıyor?

SEZON KARARI REYTİNGLERE BAĞLI

Gazeteci Sina Koloğlu'nun aktardığı bilgilere göre dizinin geleceği reyting sonuçlarıyla şekillenecek. Eğer mevcut izlenme oranları bu seviyede kalırsa, Kızılcık Şerbeti'nin gelecek sezon final yapabileceği belirtiliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amedspor, bahis soruşturmasında ceza alan 5 futbolcusunun sözleşmesini feshetti

Bahis cezası alan 5 ismin sözleşmesini feshettiler
CHP lideri Özel'den şehit ailesine ziyaret: 3 günlük milli yas ilan edilmeli

Özel'den şehitlerimiz için dikkat çeken çağrı! Gözler şimdi Erdoğan'da
Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay: Diyarbakır'dayken...

Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay
Osimhen'in Dünya Kupası hayallerine Galatasaraylı takım arkadaşı bile son veremedi

Dünya Kupası hayallerine G.Saraylı takım arkadaşı bile son veremedi
Amedspor, bahis soruşturmasında ceza alan 5 futbolcusunun sözleşmesini feshetti

Bahis cezası alan 5 ismin sözleşmesini feshettiler
Yarı fiyatına satılıyor! Rakamı duyan koştu, metrelerce kuyruk oluştu

Yarı fiyatına satılıyor! Rakamı duyan koştu, metrelerce kuyruk oluştu
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt! Alındığı ülke de açıklandı

Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt
İstanbul'da korkutan deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Depremin merkez üssü bu kez İstanbul
Ormanlarda köpeklerle aranarak bulunuyor, kilosu 345 bin TL'den satılıyor

Ormanlarda köpeklerle aranarak bulunuyor, 345 bin TL'den satılıyor
Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı

Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı
Şehidimizin babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yürekleri dağlayan sözler: Vatanıma verdim ben onu

Şehit babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yürekleri dağlayan sözler
Rafa Silva'nın arabasının önünü kesen Beşiktaşlı taraftar, yıldız isme ''Ne olur gitme'' diye yalvardı

Arabasının önünü kesti, ''Ne olur gitme'' diye yalvardı
İşte bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede Galatasaray'ın 2 yıldızı da var

Bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede GS'nin 2 yıldızı da var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.