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Kızılcık Şerbeti Apo öldü mü, dizide nerede (Settar Tanrıöğen)?

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Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi Cuma akşamlarının heyecanla takip edilen yapımları arasında yer alıyor. Oyuncu kadrosu ve konusuyla izleyiciyi ekrana kilitleyen dizinin yeni bölümleri de merakla takip ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti Apo öldü mü, dizide nerede?

Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu, gündemde yer almaya devam ediyor. Show Tv ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti her cuma akşamı izleyicisiyle buluşuyor. Ancak Kızılcık Şerbeti Abdullah Bey olarak geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu Settar Tanrıöğen rahatsızlığı nedeniyle araştırmalar yapılıyor. Pekii Kızılcık Şerbeti Apo öldü mü, dizide nerede?

KIZILCIK ŞERBETİ APO ÖLDÜ MÜ, DİZİDE NEREDE?

Kızılcık Şerbeti Apo dizide rolü devam etmektedir, ama kamera önü rolde yer almamaktadır.

Ünlü sanatçının tedavi gördüğü Acıbadem Ataşehir Hastanesi Başhekimi Dr. Engin Çakmakçı şu bilgileri verdi:

"26 Ocak 2024 (Cuma) günü, baş ağrısı ve bilinç bulanıklığı şikayetleri üzerine yapılan tıbbi değerlendirmesinde, hastamız Settar Tanrıöğen'de; beyin damarlarında oluşan anevrizmanın (baloncuk) patlaması sonucunda beyin ve beyin zarları arasında kanama tespit edilmiştir. Acilen yapılan müdahale sonrası hastamız yoğun bakım servisine alınmıştır. 29 Ocak 2024, Pazar günü hastamızda; beyindeki kanamaya bağlı gelişme ihtimali olan beyin omurilik sıvısında artış tespit edilmiş, beyin cerrahisi ekibimiz tarafından sıvı basıncının dengelenmesi için girişimsel işlem yapılmıştır.

Hastamızın tedavisine devam edilmektedir. Bugün itibariyle klinik durumu stabildir. Bu tür beyin kanamalarından sonra ortaya çıkabilecek risklerin varlığı nedeniyle, hastamız Settar Tanrıöğen'in yakın takibi bir süre daha yoğun bakım ünitemizde devam edecektir"

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

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