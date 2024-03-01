Kızılcık Şerbeti Apo değişti mi, kim oldu? Kızılcık Şerbeti yeni Apo kimdir?

Kızılcık Şerbeti Apo değişti mi, kim oldu? Kızılcık Şerbeti yeni Apo kimdir? sorularına yanıt aranıyor. Bir ay önce beyin kanaması geçiren ve peş peşe iki ameliyat olan Settar Tanrıöğen'in hastanedeki tedavisi devam ediliyor. Zaman zaman hafıza kaybı yaşadığı için diziye devam edemeyecek olan Tanrıöğen'in yerine kimin geleceği merak ediliyor. Kızılcık Şerbeti yeni Apo kimdir? Detaylar haberimizdedir…

KIZILCIK ŞERBETİ APO DEĞİŞTİ Mİ?

Dizinin bu Cuma yayınlanacak yeni bölümünde, Abdullah Ünal geçirdiği rahatsızlığın ardından karantinadan çıkıyor. Evde değişen dengelerin ardından hakimiyeti tekrar ele almaya kararlı olan Abdullah, Alev'in de hamile olduğun öğrenecek. Tanrıöğen'den rolü devralan Taylan, çekimlere hız kesmeden başladı.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ APO KİM OLDU?

Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen'in yerine Kızılcık Şerbeti dizisine dahil olan Ahmet Mümtaz Taylan çekimlere başladı. Abdullah rolünü oynayacak olan oyuncu sette ilk pozunu da verdi.