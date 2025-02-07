Kızılcık Şerbeti 87. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle!

Kızılcık Şerbeti, Gold Film imzalı, ilk bölümü 20 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kızılcık Şerbeti 86. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle!

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Nursema'nın evlendirileceği haberi Ünal ailesine bomba gibi düşerken İlhami ve babasının istemeye gelecek olmaları yeni bölümde yaşanacakların sinyallerini veriyor. Abdullah ve Işıl'ın iş gezisi sebebiyle birlikte Kapadokya'ya gitmesi kafaları karıştırırken bu durum Pembe'yi de kuşkulandırıyor. Ömer ve Kıvılcım'ın mutlulukları ekrana yansırken Firaz'ın istemeyi basıp "Durun" demesi yeni bölüme olan merakı artırıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

KIZILCIK ŞERBETİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Kızılcık Şerbeti'ni Show TV portallarından izleyebilirsiniz.

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