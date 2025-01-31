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Kızılcık Şerbeti 86. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle!

Kızılcık Şerbeti 86. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle!
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Show TV'nin popüler dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 86. bölümü canlı olarak yayınlanıyor. Dizi severler, yeni bölümde neler olduğunu merakla bekliyor. Kızılcık Şerbeti 86. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle!

Kızılcık Şerbeti, Gold Film imzalı, ilk bölümü 20 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kızılcık Şerbeti 86. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle!

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yayınlanan tanıtımda Nursema, Pembe'nin tutumuna isyan ederken Işıl ve Abdullah'ın sohbeti derinleşmeye başlıyor. Ömer, aşk acısı çeken Firaz'a destek olurken Abdullah'ın, Nursema ve İlhami'yi baş başa yakalaması merak konusu oluyor. Yeni bölümü heyecanla beklenen dizinin tanıtımına karanlık adamlar tarafından tehdit edilen Fatih'in vurulması ve Doğa'nın yakarışları damga vuruyor.

Kızılcık Şerbeti 86. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle!

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

Kızılcık Şerbeti 86. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle!

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

KIZILCIK ŞERBETİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Kızılcık Şerbeti'ni Show TV portallarından izleyebilirsiniz.

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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