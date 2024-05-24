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Kızılcık Şerbeti 65. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 24 Mayıs Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

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Kızılcık Şerbeti dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Kızılcık Şerbeti 65. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Kızılcık Şerbeti 65. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 24 Mayıs Kızılcık Şerbeti yeni ölüm izleme linki var mı?

Kızılcık Şerbeti dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Kızılcık Şerbeti 65. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Kızılcık Şerbeti 65. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 24 Mayıs Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti 63. Bölüm (Son Bölüm) Kızılcık Şerbeti'nin 63. Bölümünde; Görkem'in, Ömer ile buluştuğunu öğrenen Fatih, her ne kadar amcasından şüphelenmese de onu kontrol etmek isteğinin de önüne geçemez.Kıvılcım yeni işine adapte olmaya çalışmakta, bu konuda en büyük yardımı da Ömer'den görmektedir.Nursema'nın yeni bir ilişkiye girme konusundaki tereddütleri Rüzgar'ı çileden çıkarmaktadır. İşi hızlandırmak için yaptığı tüm çabalar boşa gitmektedir. Sonunda dayanamayıp konuşmak için Abdullah'ın yanına gider.Abdullah'ın eve geç gelmelerinin sıklaşması Pembe'yi çok rahatsız etmeye başlamıştır. Bir şeylerden şüpheleniyor ama kondurmak istemiyordur.Nilay'ın pişik kremi için yapılan lansman gecesi başta Ünallar olmak üzere tüm tanıdıkları bir araya getirir.Fatih'in, Doğa konusundaki kafa karışıklığı artmıştır. Bu konuda harekete geçmeye karar verir. Kızılcık Şerbeti son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

KIZILCIK ŞERBETİ 65. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kızılcık Şerbeti 65. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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