KIZILCIK ŞERBETİ 107. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI! Kızılcık Şerbeti 107. bölüm 2. fragman izle!

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 107. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümüne dair heyecan dorukta ve izleyiciler fragmanı büyük bir merakla takip ediyor. Fragmanda yaşanacak gelişmeler şimdiden gündemde konuşulmaya başlandı. Kızılcık Şerbeti107. bölüm 2. fragmanı ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ 107. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE!

Kızılcık Şerbeti 107. Bölüm 2. Fragmanını izlemek için aşağıdaki linke tıklayın.

https://www.showtv.com.tr/dizi/fragman/kizilcik-serbeti-107-bolum-2-fragmani/127831

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 106. Bölümünde; Işıl, kendisini tehdit eden kişiyi bulmak için harekete geçer. Öncelikle Koray'ın tedavi gördüğü hastaneye gider, fakat Koray'ın durumunu görünce şüphe duymanın haksızlık olduğunu anlar. Yavaş yavaş tehdit edenin Mustafa olabileceği ihtimalini düşünmeye başlar.

Nursema ve Firaz ilişkisi rayına girmiştir ve Nursema'nın artık tek bir arzusu vardır: bebek sahibi olmak. Ancak Nursema'nın bilmediği şey, Firaz'ın gizli bir sevgilisi olduğudur. Abdullah, Mustafa'yı ziyaret etmek üzere yola çıkar. Nilay ve oğlu da ona eşlik eder. Baba ile oğlun karşılaşması oldukça hüzünlü ve duygusal geçer.

Fatih ile Doğa'nın arası giderek gerilir. Doğa boşanmak istediğini söyler, fakat Fatih bunu ciddiye almaz. Asil, şirket adına aldığı teknede bir parti düzenler ve herkesi davet eder. Ömer ise, başını belaya sokan arkadaşının oğluna yardım etmek için çıktığı yolda büyük bir sürprizle karşılaşır.

KIZILCIK ŞERBETİ HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Kızılcık Şerbeti dizisi, her hafta Cuma günleri saat 20:00'de Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Dizinin yeni bölümleri bu saatte yayınlanarak, takipçilerine hafta sonunda keyifli dakikalar yaşatıyor. Cuma akşamları yayınlanan Kızılcık Şerbeti, sürükleyici konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla geniş bir izleyici kitlesine sahip. Diziyi kaçırmamak için her hafta Cuma günü 20:00'de ekran başında olmanız yeterli.