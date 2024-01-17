Kızıl Goncalar Zeynep kimdir? Kızıl Goncalar Zeynep Tezel gerçekte kim, kim oynuyor?

Kızıl Goncalar, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 9 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizinin oyuncuları a ilgi odağı oluyor. Peki, Kızıl Goncalar Zeynep Tezel kimdir? Kızıl Goncalar Zeynep Tezel gerçekte kim, kim oynuyor?

KIZIL GONCALAR KONUSU NEDİR?

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent Alkanlı ( Özcan Deniz ) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in ( Özgü Namal ) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

KIZIL GONCALAR ZEYNEP TEZEL KİMDİR?

Zeynep Tezel

(MİNA DEMİRTAŞ)

Meryem'le Naim'in kızıdır, 16 yaşındadır. Hayatında hiç büyük şehir görmemiş, hiç okula gitmemiştir. İstanbul'a gelmek onun için yeni ihtimaller demektir.