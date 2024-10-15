Kızıl Goncalar dizisinin son bölümünde izleyicileri derinden sarsan bir gelişme yaşandı. Dizinin ilerleyen bölümlerinde bu durumun sonuçları merak konusu oldu. Kardeş oldukları gerçeği, Mira ve Zeynep'in ilişkilerinin yanı sıra, diğer karakterlerle olan dinamiklerini de etkileyecek. Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Birçok kişi yeni bölümde neler olacağını heyecanla bekliyor. Peki, Kızıl Goncalar son bölümde ne oldu? Mira ve Zeynep kardeş mi?

KIZIL GONCALAR SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Meryem derin komadan Mira'nın gerçeği öğrenmesiyle uyanmıştır. Gerçeği öğrenen Mira yaşadıklarının ağırlığı altında ezilmektedir ve onu tanımayan tek kişiyle dertleşmeye gider. Öte taraftan Zeynep de Mira'nın Cüneyd'in yerini ondan sakladığını öğrenmiş ve bu ihanetle yıkılmıştır. Cüneyd zihninden sızan parçalara anlam vermeye çalışırken Vahid'in aradığı kitap, onu Lokman ile Cüneyd'e adım adım yaklaştırmaktadır.

Kevser'in Sadi ile evlendirilecek olması Hasna'nın deliye dönmesine sebep olurken Zeynep'i güvende tutan yalanın da ortaya çıkma tehlikesini doğurmuştur. Kevser'in Sadi ile evlendiği an yeni doğum yaptığının anlaşılması hem onu hem Zeynep'i ateşe atacaktır.

Meryem, bir yandan tutsak gördüğü Zeynep'in derdiyle dertlenirken bir yandan da yüzüne bakmayan Mira ile bir ilişki kurmaya çalışır. Levent ise bir yandan herkesin iyiliği için Meryem'in hapse dönmesini engelleyen bir plan yaparken bir yandan da ortadan kaybolan Mira'yı arayacak ve o da Zeynep gibi hiç beklemediği bir anda Cüneyd'i karşısında bulacaktır. Mira kabullenmekte zorlandığı Meryem'in karşısına acımasız bir teklifle çıkarken Meryem'in özgür kalmasına izin vermeye niyeti olmayan Vahid de bu sorunu ortadan kaldırmak için Levent'e olan kıskançlığını kullandığı Naim'i vazifelendirir.

KIZIL GONCALAR MİRA VE ZEYNEP KARDEŞ Mİ?

Mira ve Zeynep'in kardeş olup olmadığı 23. Bölümde ortaya çıkacak.