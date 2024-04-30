Üye Girişi
Haberler

KIZIL GONCALAR son bölümde ne oldu? Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Popüler dizi Kızıl Goncalar'ın son bölümünde yaşananlar ve yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı merak konusu oldu. Dizi severler, son bölümde yaşananları ve yeni bölüm fragmanını merakla bekliyorlar. Kızıl Goncalar'ın son bölümünde neler olduğu ve yeni bölüm fragmanının ne zaman yayınlanacağı konusu izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor. Kızıl Goncalar dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Kızıl Goncalar 17. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Kızıl Goncalar 17. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 17 Nisan Kızıl Goncalar yeni bölüm izleme linki var mı?

KIZIL GONCALAR SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Meryem'in hamlesiyle sarsılan tarikatta Cüneyd, Sadi Hüdayi, Hasna ve Naim gözaltına alınır. Zeynep de Çocuk İzleme Merkezi'ne yerleştirilmiştir. İhbarcıyı bilmeyen ve Levent'i suçlayan Sadi Hüdayi, gözaltındaki Cüneyd'in sağlığını merak ettiği kadar neler itiraf edeceğinden de şüphe etmektedir.

Dergahtaki karışıklığı lehine kullanmak isteyen Affan, Mürşid ile ilgili Sadi Hüdayi'ye çok tehlikeli bir teklifle gelirken Cüneyd dedesiyle görüşmek için onu bulmaya çalışır. Günün sonunda Sadi Hüdayi posta oturmak üzereyken Cüneyd yüzlerce yıllık bir dergah adetini kullanarak amcasına bayrak açacaktır. Levent ise İrfan Bey'in baskılarına rağmen Zeynep'i kurtarmak için Meryem ile karşı karşıya gelecektir.

KIZIL GONCALAR son bölümde ne oldu? Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KIZIL GONCALAR 17. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

KIZIL GONCALAR son bölümde ne oldu? Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Kızıl Goncalar Dizi NOW Televizyon Gündem Magazin Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

Lila Kağıt halka arz hangi bankalarda var, kaç lot dağıtacak? Lila Kağıt Halka arz fiyatı ne kadar? 2024 Simit Fiyatları: İstanbul ve Ankara'da Simit Ne Kadar? Nihal Candan tekrar cezaevine girecek mi? Nihal Candan yeniden içeri mi giriyor? Sedef Şahin kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Sedef Şahin kaç yaşında, nereli? Sedef Şahin biyografisi! 1 Mayıs'ta borsalar kapalı mı? #128176 1 Mayıs'ta borsada işlem yapılıyor mu? 1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI MESAJLARI: İşçi ve Emekçiler Bayramı anlamlı, uzun-kısa mesajlar! 1 Mayıs'ta EGO ücretsiz mi, otobüsler bedava mı? Ankara'da 1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs'ta kütüphaneler açık mı? 1 Mayıs'ta hangi kütüphaneler açık? Biricik Belediye Başkanı istifa mı etti? DEM Partili Mehmet Begit neden istifa etti, olay ne? #128204 1 Mayıs'ta bankalar tatil mi? 1 Mayıs'ta bankalar resmi tatil mi? 1 Mayıs hangi yollar kapalı? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda İstanbul'da hangi yollar açık olacak? Alternatif güzergahlar neresi? 1 Mayıs'ta METRO ve OTOBÜS çalışıyor mu? İşçi Bayramı'nda otobüs ve metrolar açık mı? #128653 1 Mayıs'ta hastaneler açık mı? 1 Mayıs'ta aile hekimleri çalışıyor mu? Eczaneler, sağlık ocağı ve hastaneler açık mı? 1 MAYIS KAPALI YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR | #9940 1 Mayıs'ta kapalı olan yollar hangisi? İstanbul alternatif güzergahlar neler? SON DAKİKA: 1 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?#128653 1 Mayıs'ta otobüs, metro, metrobüs, marmaray bedava mı? #128669
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title