KIZIL GONCALAR son bölümde ne oldu? Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor. Kızıl Goncalar dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Kızıl Goncalar 17. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Kızıl Goncalar 17. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 17 Nisan Kızıl Goncalar yeni bölüm izleme linki var mı?

KIZIL GONCALAR SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Meryem'in hamlesiyle sarsılan tarikatta Cüneyd, Sadi Hüdayi, Hasna ve Naim gözaltına alınır. Zeynep de Çocuk İzleme Merkezi'ne yerleştirilmiştir. İhbarcıyı bilmeyen ve Levent'i suçlayan Sadi Hüdayi, gözaltındaki Cüneyd'in sağlığını merak ettiği kadar neler itiraf edeceğinden de şüphe etmektedir.

Dergahtaki karışıklığı lehine kullanmak isteyen Affan, Mürşid ile ilgili Sadi Hüdayi'ye çok tehlikeli bir teklifle gelirken Cüneyd dedesiyle görüşmek için onu bulmaya çalışır. Günün sonunda Sadi Hüdayi posta oturmak üzereyken Cüneyd yüzlerce yıllık bir dergah adetini kullanarak amcasına bayrak açacaktır. Levent ise İrfan Bey'in baskılarına rağmen Zeynep'i kurtarmak için Meryem ile karşı karşıya gelecektir.

KIZIL GONCALAR 17. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!