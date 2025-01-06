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Kızıl Goncalar neden yok? Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kızıl Goncalar neden yok? Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
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Her hafta pazartesi akşamı yayınlanan Kızıl Goncalar yeni bölümü bu akşam yayın akışında yer almıyor. "Bu akşam Kızıl Goncalar neden yok, yeni bölüm ne zaman?" sorusuna cevap arıyorlar. Peki, Kızıl Goncalar neden yok? Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kızıl Goncalar bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkması bekleniyordu Her hafta pazartesi akşamı yayınlanan Kızıl Goncalar bu akşam yayın akışında yer almıyor. "Bu akşam Kızıl Goncalar neden yok, yeni bölüm ne zaman?" sorusuna cevap arıyorlar. Kızıl Goncalar neden yok? Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cüneyd'in Fanileri okula gönderebilmek için sırtlandığı yükü hafifletmeye kararlı olan Zeynep kızları burs sınavına hazırlamaya başlar. Sadi ise dostları tarafından iki cenahın kaynaşacağı bu okul projesinin önüne geçmesi adına sertçe uyarılır. Vahid'in intihar haberi tekkeyi derinden sarsarken Cüneyd hem babasının hatırasıyla son kez yüzleşmek ve zor bir karar vermek zorunda kalacaktır.

Aldığı tehditten sonra Vahid'in eceliyle ölmediğinden emin olan yalnızca Sadi iken, Levent de fark ettiği bir detay ile bunun bir cinayet olduğunu anlar. Böylece Zeynep'i, Cüneyd'i korumaya ve annesine karşı gelmeye iten korkuları ispatlanmış, Levent ve Cüneyd cinayeti göze almış bir güçle karşı karşıya olduklarının farkına varmışlardır. Bu sırada Zeynep'in Naim'le kalma kararı Levent ile Meryem'in arasındaki ipleri koparmak üzereyken Naim'i de umutlandırmıştır. Ancak Levent Meryem'in kaygılarını yatıştırmak için onu desteklemeye karar verince Meryem, Naim'e karşı Zeynep'i geri alacak büyük hamlesini yapar.

Öte taraftan Sadi de Zeynep ve Cüneyd'in sınav hamlesine karşı bir plana girişmiştir. Yenilgiye uğramak üzere olan Zeynep'e yardım etmek isteyen Mira suç işlemeyi bile göze alır. Ancak bu karar, Zeynep'le Cüneyd'i karşı karşıya getirir. Artık tek yol, Meryem ile Levent ve Cüneyd'in tekkeyi karıştırmak pahasına cesurca bir harekete kalkışmaları olacaktır. Bu karışıklık sayesinde Zeynep de nihayet Sadi konusunda Cüneyd'i ikna edecek kanıta ulaşmak üzeredir.

KIZIL GONCALAR NEDEN YOK?

Birçok dizinin yılbaşı haftası olması sebebiyle bu hafta yeni bölümü yayınlanmayacak. Kızıl Goncalar dizisi de 6 Ocak'ta yılbaşı tatili dolayısı ile tekrar bölümü ile yayınlanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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