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Kızıl Goncalar gerçek mi, yaşanmış hikaye mi? Kızıl Goncalar yabancı diziden uyarlama mı?

Kızıl Goncalar gerçek mi, yaşanmış hikaye mi? Kızıl Goncalar yabancı diziden uyarlama mı?
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Kızıl Goncalar, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 9 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Kızıl Goncalar gerçek mi, yaşanmış hikaye mi? Kızıl Goncalar yabancı diziden uyarlama mı?

NOW TV'nin yeni dizisi Kızıl Goncalar dikkatleri çekerken seyirciler internette, Kızıl Goncalar oyuncuları kimler, araştırması yapıyor. Peki, Kızıl Goncalar gerçek mi, yaşanmış hikaye mi? Kızıl Goncalar yabancı diziden uyarlama mı?

KIZIL GONCALAR KONUSU NEDİR?

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

KIZIL GONCALAR GERÇEK Mİ, YAŞANMIŞ HİKAYE Mİ?

Yapımda aktarılan hikâyenin hiçbir gerçek kurum, kuruluş ve kişiyle ilgisinin bulunmadığı belirtildi.

OYUNCULAR:

Başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın paylaştığı Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çeken dizide Özcan Deniz ve Özgü Namal'a, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehra Kelleci, Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı isimler eşlik ediyor.

Kızıl Goncalar, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 9 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Kızıl Goncalar gerçek mi,yaşanmış hikaye mi? Kızıl Goncalar yabancı diziden uyarlama mı?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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Kızıl Goncalar Gülizar Irmak Kültür Sanat Soğuk Haber Televizyon

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