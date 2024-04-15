Kızıl Goncalar canlı izle! 15 Nisan 2024! NOW TV Kızıl Goncalar 14. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir?

Kızıl Goncalar KONUSU NEDİR?

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

Kızıl Goncalar YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Suavi Bey'in ötanaziden vazgeçmesi ve tekkeye giderek Meryem için izin alması Levent ve Meryem için bayram sevinci olur. Mürşid Efendi'nin verdiği Meryem kararının dergahta nelere yol açacağı ise bayram sabahında belli olmaya başlar. Tarikatı sarsmaya başlayan rahatsızlık sesleri, Meryem'in yeni hayatına çok kolay alışamayacağının işareti haline gelirken Sadi, Hasna ve Müyesser Cüneyd'i de karşı karşıya getirir.

Sadi Hüdayi, kendilerinden yüz çeviren tarikat mensuplarını Affan'ın da yardımıyla es yolunda ses getiren kararlar verir. Beste, Meryem'i evden göndermesi konusunda kocasına baskı yaparken Levent, Zeynep'i kurtarmak için Cüneyd'in annesi ile ilgili sır perdesini aralamaya çalışır. Meryem'in tüm korkularına rağmen Zeynep'le arasındaki bağ güçlenen Cüneyd'le Levent'in görüşmesi ise tehlikeli anıların ortaya dökülmesine sebep olacaktır. Ancak gün yüzüne çıkacak tek sır bu olmayacak, başka bir hatıra da Levent ve Meryem ilişkisini sonsuza dek değiştirecektir.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Levent, babasının ötanazi kararı verdiğini ve yurtdışına gideceğini öğrenir. Bir yandan babası Suavi'yle yüzleşir bir yandan kızı Mira'nın sürprizleriyle boğuşur. Kararını hayata geçirebilmek için Levent'in imzasına ihtiyaç duyan Suavi'nin ise yeni bir planı vardır.

Sadi gözüne giren Affan ile Feyza ve Affan'ın nişan merasimi yapılırken öte tarafta Hasna ve Müyesser Cüneyd'i etkisi altına aldığını ve her şeyin sorumlusu olduğuna inandıkları Zeynep için yeni bir tuzak hazırlar. Cüneyd Zeynep'in gizemli tavırlarından şüphelenirken bir büyük şüphe de Nadire'nin doldurduğu Naim'in aklına düşer. Bu şüphe Meryem'in en büyük korkusuyla yüzleşmesine sebep olacaktır.

OYUNCULAR:

Başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın paylaştığı Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çeken dizide Özcan Deniz ve Özgü Namal'a, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehra Kelleci, Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı isimler eşlik ediyor.

Kızıl Goncalar DİZİSİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Kızıl Goncalar dizisini televizyondan izleyebileceğiniz gibi NOW TV'nin resmi web sitesinden de izleyebilirsiniz.