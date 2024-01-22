Kızıl Goncalar bu akşam var mı? Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman?

Kızıl Goncalar bu akşam yayınlanacak mı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Başrollerinde Özgü Namal ve Özcan Deniz'in yer aldığı Kızıl Goncalar yeni bölümleriyle adından söz ettiren. Geçtiğimiz haftalarda RTÜK tarafından yayın durdurma cezası aldıktan sonra dizinin yeni bölümü merak konusu oldu. Peki, Kızıl Goncalar bu akşam var mı?Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman? Detaylar haberimizde...

KIZIL GONCALAR KONUSU NEDİR?

Levent ve Meryem'in tanışması birbirine zıt iki dünyanın çarpışmasına sebebiyet verirken, kardeş olduklarını bilmeyen iki kızın, her karşılaşmada yeni bir itişme yaşamasına zemin hazırlar. Börekçide Meryem ve İdris Efendi arasında yaşanan gerilim Sadi Hüdayi ve Hasna'nın hiç beklemediği gelişmelere sebep olur ve tekkenin içinde bomba etkisi yaratır.

Levent, Cüneyd'in travmalarına sebep olan geçmişteki sırlarını fark etmeye başlar. Annesi ortadan aniden kaybolan Mira ise, hatalarına bir yenisini ekler. Zeynep'in küçük yaşta evlendirileceğini öğrenen Levent ise, Meryem'i geri dönülemez bir yola sokacaktır. Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

KIZIL GONCALAR BU AKŞAM VAR MI?

Kızıl Goncalar her Pazartesi saat 20:00'da Fox Tv ekranlarında yayınlanmaktadır.