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Kızıl Goncalar 40. bölüm tek parça, full izle NOW TV!

Kızıl Goncalar 40. bölüm tek parça, full izle NOW TV!
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Kızıl Goncalar son bölümü ile ekrana geldi. 40. bölümü tek parça ve full olarak izlemek isteyenler Kızıl Goncalar 40. bölüm tek parça, full izleme linkini araştırıyor. Kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için işte son bölüm izleme linki!

Kızıl Goncalar dizisinin son bölümü, yani 40. bölüm, nihayet yayınlandı. Bu bölüm, diziye veda niteliği taşıyor ve izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyordu. Diziyi kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyenler için, 40. bölüm tek parça ve full olarak online platformlarda erişime açılacak. Peki, Kızıl Goncalar 40. bölüm tek parça, full izleme linki var mı? Kızıl Goncalar son bölümde ne oldu? Detaylar haberimizde...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cüneyd, Aziz'in oyununu bozmak için cezaevine girer ancak bu macera canıyla sınanmasına sebep olacaktır. Levent ve Cüneyd, Aziz oynadıkları oyunu fark etmeden ve Cüneyd zarar görmeden önce Rıza'yı konuşturmak zorundadır. Öte yandan geçmişin yükünü sırtından atmaya çalışan Meryem ise Birgül'ün desteğiyle tarikattaki kadınların üzerine gelinmesini engellemek için sivil toplum kuruluşlarına bilmedikleri bu dünyayı gösterecekleri bir iftar düzenlemeye karar verir. Levent ise Cüneyd'e yardım etmek için yeni bir fikirle gelmiştir. Zeynep ve Lokman da Aziz'in telkin sayılarının peşine düşer.

Ancak zamanla yarışırlarken Rıza'nın Cüneyd'den istedikleri tüm dengeleri değiştirir. Oysa Aziz'in planı son aşamasına gelmiştir. Cüneyd'in çıkışı yaklaştıkça Aziz'in saati, büyük yıkımın vaktini vurmaktadır. Meryem kadınlar üzerindeki baskıyı azaltmayı başarmışken Cüneyd, onlarca masumun katili olmamak için Zeynep'in yardımına ulaşmak ve Şirin'in ile Selim'in babası Rıza'yı ikna etmenin bir yolunu bulmak zorundadır.

Kızıl Goncalar 40. bölüm tek parça, full izle NOW TV!

KIZIL GONCALAR KONUSU NEDİR?

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

KIZIL GONCALAR 40. BÖLÜM TEK PARÇA İZLEME LİNKİ VAR MI?

Kızıl Goncalar bölümlerini NOW TV platformlarından izleyebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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