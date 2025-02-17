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Kızıl Goncalar 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kızıl Goncalar 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Kızıl Goncalar 36. bölümü ile bu akşam yayınlandı. Kızıl Goncalar 38. bölümde bu akşam, Mira'nın kızı olduğunu öğrenen Naim, Vahid'in yardımıyla Meryem ve Levent'in hayatını yerle bir etmeye ant içmiştir. Peki, Kızıl Goncalar 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

NOW Tv'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar, bu akşam 38. bölümü ile ekrana geldi. Yapımın yeni bölümünü kaçırmak istemeyenler internet üzerinden "Kızıl Goncalar 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" şeklinde araştırmalar yapıyor. Peki, Kızıl Goncalar 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aziz'in hamlesiyle cesaretlenen Sadi Hüdayi, Cüneyd ve Zeynep'i tamamen ayıracak bir şartla çıkagelir. Şirin ise kendi hatasını örtbas etmek için Can'ı kaçırırken Meryem de aşamadığı travmalarının Levent'i uzaklaştırdığını düşünüp ondan şüphelenmeye başlar. Levent her hamlesinde Meryem'in duvarlarına çarparken, Birgül ve Arif'e yardım elini uzatır.

Mira ve Zeynep Cüneyd'i içine düştüğü açmazdan kurtaracak bir yol bulmayı başarırlar.

Aziz, Şirin'in gizli oyununu anlayınca Can'ı, Selim'den şüphelenen Cüneyd'e korkunç bir tuzak kurmakta kullanmaya karar verir. Bu sırada, Levent'in de etkisiyle, Meryem nihayet Zeynep konusunda Cüneyd'le yüzleşir. Ancak Sadi ve Aziz de Naim'i kullanarak onları durdurmaya kararlıdır. Sonunda, Zeynep'in her engeli aştığını düşündüğü anda ise Cüneyd, Levent'ten aldığı acı bir telefonla içine düştüğü büyük felaketle kalakalacaktır.

Kızıl Goncalar 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KIZIL GONCALAR 39. ÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kızıl Goncalar 39. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kızıl Goncalar fragmanlarını NOW TV platformlarından takip edebilirsiniz.

Kızıl Goncalar 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KIZIL GONCALAR KONUSU NEDİR?

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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