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Kızıl Goncalar 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kızıl Goncalar 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Kızıl Goncalar 32. bölümü ile bu akşam yayınlandı. Kızıl Goncalar 32. bölümde bu akşam, Mira'nın kızı olduğunu öğrenen Naim, Vahid'in yardımıyla Meryem ve Levent'in hayatını yerle bir etmeye ant içmiştir. Peki, Kızıl Goncalar 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

NOW TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar, bu akşam 32. bölümü ile ekrana geldi. Yapımın yeni bölümünü kaçırmak istemeyenler internet üzerinden "Kızıl Goncalar 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" şeklinde araştırmalar yapıyor. Peki, Kızıl Goncalar 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KIZIL GONCALAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cüneyd'in Fanileri okula gönderebilmek için sırtlandığı yükü hafifletmeye kararlı olan Zeynep kızları burs sınavına hazırlamaya başlar. Sadi ise dostları tarafından iki cenahın kaynaşacağı bu okul projesinin önüne geçmesi adına sertçe uyarılır. Vahid'in intihar haberi tekkeyi derinden sarsarken Cüneyd hem babasının hatırasıyla son kez yüzleşmek ve zor bir karar vermek zorunda kalacaktır.

Aldığı tehditten sonra Vahid'in eceliyle ölmediğinden emin olan yalnızca Sadi iken, Levent de fark ettiği bir detay ile bunun bir cinayet olduğunu anlar. Böylece Zeynep'i, Cüneyd'i korumaya ve annesine karşı gelmeye iten korkuları ispatlanmış, Levent ve Cüneyd cinayeti göze almış bir güçle karşı karşıya olduklarının farkına varmışlardır. Bu sırada Zeynep'in Naim'le kalma kararı Levent ile Meryem'in arasındaki ipleri koparmak üzereyken Naim'i de umutlandırmıştır. Ancak Levent Meryem'in kaygılarını yatıştırmak için onu desteklemeye karar verince Meryem, Naim'e karşı Zeynep'i geri alacak büyük hamlesini yapar.

Öte taraftan Sadi de Zeynep ve Cüneyd'in sınav hamlesine karşı bir plana girişmiştir. Yenilgiye uğramak üzere olan Zeynep'e yardım etmek isteyen Mira suç işlemeyi bile göze alır. Ancak bu karar, Zeynep'le Cüneyd'i karşı karşıya getirir. Artık tek yol, Meryem ile Levent ve Cüneyd'in tekkeyi karıştırmak pahasına cesurca bir harekete kalkışmaları olacaktır. Bu karışıklık sayesinde Zeynep de nihayet Sadi konusunda Cüneyd'i ikna edecek kanıta ulaşmak üzeredir.

KIZIL GONCALAR 33. ÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kızıl Goncalar 33. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman takip için tıklayınız .

KIZIL GONCALAR KONUSU NEDİR?

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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