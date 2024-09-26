Kızıl Goncalar 20. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? Kızıl Goncalar 20. bölüm fragmanı izle!

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KIZIL GONCALAR SON BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kızıl Goncalar dizisi son bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu herkes tarafından araştırılıyor. FOX TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı ve Kızıl Goncalar dizisinde gelecek bölüm neler olacağını merak eden seyirci, Kızıl Goncalar son bölüm fragmanı izlemek için merakla araştırıyor. Kızıl Goncalar dizisi her Pazartesi akşamı izleyicisi ile buluşuyor. Kızıl Goncalar son bölüm fragmanı yayınlanmadı. Kızıl Goncalar 20. bölüm fragmanı yayınlandı.

KIZIL GONCALAR 20. BÖLÜM FRAGMAN İZLEME LİNKİ!

KIZIL GONCALAR SON BÖLÜM NELER OLDU?

Cüneyd'in babası Vahit'in dönüşü herkesi şaşırtmış, posta oturmak üzere olan Cüneyd de bu karşılaşmayla sarsılmıştır. Öte yandan duyduklarını Levent ve Beste'ye belli etmeyen Mira, Naim'in söylediklerinden emin olmak için kesin kanıtı bulmaya kalkışır. Levent ise yıllar sonra oğlunun karşısına perişan bir halde çıkıp, her şeyden vazgeçmiş bir derviş gibi görünen Vahit'ten şüphelenmiştir. Ululara katılmak üzere dergahtan ayrılmaya hazırlanan Sadi ise Vahit'in Cüneyd'in en zor anlarında bile yanında durup oğluna destek olmasıyla abisinin yanında durur.