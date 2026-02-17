Haberler

Kız isteme törenine olay! "Bu evlilik yürümez" yorumları yapılıyor

Kız isteme törenine olay! 'Bu evlilik yürümez' yorumları yapılıyor
Güncelleme:
Bir isteme töreninde gelin adayı kahve hazırlarken damadın annesi mutfağa girip "Sakın oğlumun kahvesine tuz koymayın" diye uyarıda bulundu. Gelin adayı ise "Korkma, oğlun can çekişmez; hadi güle güle" sözleriyle karşılık vererek kadını mutfaktan çıkardı. O anlar sosyal medyada yayılırken, kullanıcılar yaşanan diyaloğa çok sayıda yorum yaptı.

Bir isteme töreninde yaşanan diyalog sosyal medyada dikkat çekti. Görüntülerde, gelin adayı kahve hazırlamak için mutfağa geçtiği sırada damadın annesi mutfağa girerek "Sakın oğlumun kahvesine tuz koymayın" diyerek uyarıda bulundu.

"KORKMA, OĞLUN CAN ÇEKİŞMEZ"

Bunun üzerine gelin adayının, "Korkma, oğlun can çekişmez; hadi güle güle" sözleriyle karşılık verdiği ve damadın annesini mutfaktan geri gönderdiği görüldü.

"BU EVLİLİK YÜRÜMEZ" YORUMLARI YAPILIYOR

Paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Kullanıcıların bir kısmı yaşanan diyaloğu esprili bulurken, bazıları ise "Bu evlilik yürümez" yorumunda bulundu.

