Kıvanç Talu ve Beril Talu yakalandı mı? Var Böyle Tipler son durum ne?

YouTube'da "Var Böyle Tipler" kanalıyla tanınan Kıvanç ve Beril Talu çifti, geçtiğimiz aylarda çevrelerindeki kişileri ponzi sistemiyle dolandırarak yurt dışına kaçtıkları iddialarıyla gündeme gelmişti. Kıvanç Talu ve Beril Talu yakalandı mı merak konusu oldu. Kullanıcılar, olayın seyrini yakından takip etmeye devam ediyor. Peki, Kıvanç Talu ve Beril Talu yakalandı mı? Var Böyle Tipler son durum ne? Detaylar haberimizde...

KIVANÇ TALU VE BERİL TALU YAKALANDI MI?

150 milyon liralık vurgun yapıp yurt dışına kaçtığı gerekçesiyle kaçtıkları söylenen 'Var Böyle Tipler' kanalıyla bilinen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, yakalandı.

KIVANÇ TALU VE BERİL TALU OLAYI NEDİR?

Var Böyle Tipler hesabıyla ünlenen Kıvanç Talu ve eşi Beril Koç Talu'nun reklam kampanyası bahanesiyle yakın çevresinden 100 milyon TL toplayıp Portekiz'e kaçtığı ileri sürüldü. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesapları kapanan çifte, pazartesiden bu yana ulaşılamadığı da iddialar arasında. Yedek bir Instagram hesabı açan çift, 1 Kasım'da herkesin aklındaki soruları yanıtlayacakları bir video yayınlayacaklarını söyledi.

Orta okul arkadaşıyla ses kaydı ortaya çıkan Beril Koç Talu ile Kıvanç Talu'nun yardımcılarına arabası ile evini sattırdığını iddia edildi. Öte yandan çiftin şoförlerini de 1 milyon TL dolandırdığı iddialar arasında. Çiftin kaçmadan önce aralarından Kenan Doğulu'nun da bulunduğu arkadaşlarına veda partisi verdiği de öğrenildi.