Ünlü oyuncu Kıvanç Kasabalı, babası Niyazi Kasabalı'nın vefatıyla büyük bir üzüntü yaşadı. Peki, Kıvanç Kasabalı'nın babası kimdir? Niyazi Kasabalı kimdir, kaç yaşında, nereli? Niyazi Kasabalı neden öldü? Detaylar haberimizde...

KIVANÇ KASABALI'NIN BABASI KİMDİR?

Ünlü oyuncu Kıvanç Kasabalı, 8 Kasım 2025 Cumartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla babası Niyazi Kasabalı'nın vefat ettiğini duyurdu. Oyuncu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ailemizin büyüğü, sevgili babamız Niyazi Kasabalı, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 08.11.2025 Cumartesi günü Cihangir Camii'nde, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından kaldırılacaktır."

Bu duyuru, hem Kasabalı ailesinin yaşadığı acıyı hem de toplumun sevgisini kazanan bir ismin yasını yansıttı.

Kıvanç Kasabalı'nın babası olarak bilinen Niyazi Kasabalı, kamuoyunda daha çok bu ünlü oyuncunun ailesi üzerinden tanınmaktadır. Ancak kendisinin özel hayatı, mesleği ve geçmişine dair detaylı bilgiler kamuya açık kaynaklarda yer almamaktadır.

NİYAZİ KASABALI KİMDİR?

Niyazi Kasabalı, Türk televizyon ve sinema oyuncusu Kıvanç Kasabalı'nın babasıdır. İsmi, 2025 yılında gerçekleşen vefatının ardından gündeme gelmiştir.

Kıvanç Kasabalı'nın açıklamasında kullandığı "Ailemizin büyüğü" ifadesi, Niyazi Kasabalı'nın aile içinde saygı gören, sevilen ve değer verilen bir kişilik olduğunu göstermektedir. Ancak Niyazi Kasabalı'nın özel yaşamı, mesleği veya geçmişte yürüttüğü faaliyetler hakkında kamuoyuyla paylaşılan doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır.

NİYAZİ KASABALI KAÇ YAŞINDA?

Kamuya açık hiçbir kaynakta Niyazi Kasabalı'nın yaşı veya doğum tarihi belirtilmemiştir. Bu nedenle, yaşına dair net bir bilgi vermek mümkün değildir.

Bazı haberlerde "bir süredir tedavi gördüğü" ifadesi yer alsa da, bu bilgiler yaş veya sağlık durumu hakkında kesin veriler sunmamaktadır.

Dolayısıyla, "Niyazi Kasabalı kaç yaşında?" sorusunun cevabı şu an için belirsizdir.

NİYAZİ KASABALI NERELİ?

Niyazi Kasabalı'nın nereli olduğu, doğum yeri veya memleketi hakkında da doğrulanmış bir bilgi mevcut değildir. Kamuya açık kaynaklarda bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır.

Ünlü isimlerin aile bireyleri genellikle özel hayatlarını medyadan uzak tutmayı tercih etmektedir. Bu nedenle Niyazi Kasabalı'nın memleketi hakkında da net bir bilgiye ulaşılamamıştır.

NİYAZİ KASABALI NEDEN ÖLDÜ?

Niyazi Kasabalı'nın vefatıyla ilgili yapılan açıklamalarda, kendisinin bir süredir tedavi gördüğü ve hastanede yaşamını yitirdiği ifade edilmiştir. Ancak ölüm nedeni hakkında detaylı bir açıklama yapılmamıştır.

Basına yansıyan bilgilerde, Niyazi Kasabalı'nın hangi hastalıktan dolayı tedavi gördüğü veya vefatına sebep olan durumun ne olduğu belirtilmemiştir. Bu nedenle, "Niyazi Kasabalı neden öldü?" sorusuna yalnızca "bir süredir tedavi görmekteydi" şeklinde genel bir yanıt verilebilmektedir.