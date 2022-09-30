Kısmetse Olur programının yarışmacılarından Mehtap Taşkıran'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu. Mehtap Taşkıran'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur Mehtap kim? Mehtap Taşkıran kimdir? Mehtap Taşkıran eşi kim? İşte detaylar...

Bir döneme damga vuran Kısmetse Olur programının yarışmacılarından Mehtap Taşkıran dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları Mehtap Taşkıran'ın hayatını araştırmaya başladı. Peki, Kısmetse Olur Mehtap kim? Mehtap Taşkıran kimdir? Mehtap Taşkıran eşi kim? Detaylar haberimizde...

KISMETSE OLUR MEHTAP KİM?

Kısmet Olur yarışmasının ilk sezon yarışmacılarından olan Mehtap Taşkıran 1985 yılında Yozgat'ta dünyaya gelmiştir. Anadolu Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık mezunu olan Taşkıran, bir evlilik yapmış ve bu evlilikten bir çocuk sahibi olmuştur. Mehtap Taşkıran, @mehtaptaskran1 kullanıcı adıyla 245 bin takipçisi bulunmaktadır.

MEHTAP TAŞKIRAN EŞİ KİM?

Bir dönem Kısmetse Olur programının yarışmacılarından olan Gamze Taşkın geçtiğimiz haftalarda Doya Doya Moda yarışmasına katılmış ve diskalifiye edilmiştir. Gamze Taşkın diskalifiye edilmesinin ardından Dubai'ye gittiği görüntüleri paylaşmıştı. Gamze Taşkın'ın Dubai'deki görüntülerinde yanında olan kişinin eski eşi olduğunu iddia eden Mehtap Taşkıran, "Biz storyler olmasa zaten göremeyiz. Teşekkür ederiz Gamze Hanıma sayesinde çocuğum baba görmüş oldu. Ben burada minibüslerde okula çocuk taşıyorum engelliymiş diye milli eğitimlere çocuk yerleştirmek için yalvarıyorum beyefendi Dubai'de yemeklerde. Babası nerede bu çocuğun diyenler buyurun yemekte kendisi" ifadelerini kullandı.