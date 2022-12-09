Fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nden yarışmacıları tanıtan ilk fragman yayınlandı. Heyecanla beklenen Kısmetse Olur programının yarışmacıları merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur Erol kimdir? Kısmetse Olur Erol İnstagram hesabı! Kısmetse Olur Erol mesleği ne? Kısmetse Olur Erol kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

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Kısmetse Olur yarışmasının yeni bölümlerinde cinsellik olacak mı? Verilen cevap kafa karıştırdı

Uzun yıllardır dillerden düşmeyen yarışmaya ekranlara dönüyor. Yarışmacıların tanıtıldığı fragmanın yayınlanmasının ardından Kısmetse Olur yeni sezon yarışmacıları araştırılmaya başlandı. Yeni sezon yarışmacılardan Erol'un hayatı merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur Erol kimdir? Kısmetse Olur Erol İnstagram hesabı! Kısmetse Olur Erol mesleği ne? Kısmetse Olur Erol kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

KISMETSE OLUR NEREDE YAYINLANACAK?

5 yıl aranın ardından geri dönmeyen hazırlanan fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nden ikinci tanıtım yayınlandı. Kısmetse Olur 12 Aralık'ta sadece YouTube üzerinden yayınlanacaktır. Haftanın 5 günü yayınlanacak olan Kısmetse Olur, saat 18.30'da başlayacaktır.

KISMETSE OLUR EROL KİMDİR?

Kısmetse Olur yeni sezon fragmanının yayınlanmasının ardından yarışmacılardan Erol merak konusu oldu. Gelin adaylarından Yeliz'in "Önceliği para olan bir kadın ister misin hayatında?" sorusu üzerine "Kesinlikle hayır yanımda bile oturamaz" ifadelerini kullanmıştır.