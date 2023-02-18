Kısmetse Olur'un yeni bölümünde yarışmacılardan Erol Yıldırım'ın yer almamasının ardından "Kısmetse Olur Yeliz neden yok?" sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, Kısmetse Olur Erol elendi mi, neden yok? Erol Yıldırım neden elendi? Kısmetse Olur Aşkın Gücü Erol neden diskalifiye edildi? İşte detaylar...

Yayınlandığı günden beri trendlerde yer alan Kısmetse Olur, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının yarışmacıları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar, yayınlanan yeni bölümlerde yarışmacılardan Erol Yıldırım'ın programda yer almamasının ardından "Erol elendi mi?" sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, Kısmetse Olur Erol elendi mi, neden yok? Erol Yıldırım neden elendi? Kısmetse Olur Aşkın Gücü Erol neden diskalifiye edildi? Detaylar haberimizde...

KISMETSE OLUR EROL KİMDİR?

Kısmetse Olur yeni sezon fragmanının yayınlanmasının ardından yarışmacılardan Erol merak konusu oldu. Erol Yıldırım 37 yaşında stil danışmanıdır. Gelin adaylarından Yeliz'in "Önceliği para olan bir kadın ister misin hayatında?" sorusu üzerine "Kesinlikle hayır yanımda bile oturamaz" ifadelerini kullanmıştır.

KISMETSE OLUR EROL NEDEN ELENDİ?

Kısmetse Olur'un yeni bölümlerinde Erol Yıldırım'ın yarışmada yer almadığını gören kullanıcılar tarafından "Erol elendi mi?" sorusunu araştırıyor. Kısmetse Olur Aşkın Gücü programına Erol ve Yeliz veda ettiği için yeni bölümlerde yer almayacaklar.