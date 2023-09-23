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Kısmetse Olur Buse Ünlü kimdir? 2.sezon yarışmacısı Buse kaç yaşında, nereli? Buse İnstagram hesabı ne?

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Kısmetse Olur'un 2.sezon yarışmacısı Buse Ünlü, izleyicilerin merak konusu oldu. Buse'nin yaşamı, memleketi ve sosyal medyada ne kadar aktif olduğu hakkında detaylar araştırılıyor. İşte, Buse Ünlü'nün Instagram hesabı ve diğer bilgileri.

Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni sezonuyla seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yeni tanıtımı yayınlanmasının ardından yeni yarışmacılar merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından yeni sezonda yer alacak yarışmacılar araştırılmaktadır. 2. Sezon yarışmacıları arasında yer alan Buse, farklı tarzıyla dikkat çekti. Peki, Kısmetse Olur Buse Ünlü kimdir? 2.sezon yarışmacısı Buse kaç yaşında, nereli? Buse İnstagram hesabı ne? Detaylar haberimizde...

KISMETSE OLUR BUSE KİMDİR?

Kısmetse Olur yeni sezon yarışmacılarından Buse Ünlü, 29 yaşında işletme sahibidir. İddialı yarışmacı, "29 yıldır yaşayamadığım aşkı yaşamak istiyorum aşk orucumu bozmaya geliyorum" sözleriyle dikkat çekmiştir.
Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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