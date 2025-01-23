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MSB, kışlasız bedelli iddialarına son noktayı koydu

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Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlikte temel askerlik eğitiminin kaldırılacağı ve 'kışlasız bedelli askerlik' uygulamasına geçileceği iddialarını yalanladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlikte temel askerlik eğitiminin kaldırılacağı ve "kışlasız bedelli askerlik" uygulamasına geçileceği iddialarını net bir şekilde yalanladı. MSB yetkilileri, bu konuda herhangi bir çalışma yapılmadığının da altını çizdi.

"KIŞLASIZ BEDELLİ ASKERLİK ÇALIŞMAMIZ YOK"

MSB kaynakları, 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 9. maddesine atıfta bulunarak, bedelli askerlik hizmetine tabi olanların temel askerlik eğitimi süresinin bir ay olduğunu hatırlattı. Açıklamada, "Bakanlığımızın temel askerlik eğitiminin kaldırılmasına yani 'kışlasız bedelli askerliğe' yönelik herhangi bir çalışması bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

MEVCUT UYGULAMA NASIL?

Mevcut sistemde bedelli askerlik yapan vatandaşlar, 26 gün boyunca kışlada temel askerlik eğitimi alıyor. Ancak kışlasız bedelli askerlik iddialarının gündeme gelmesi, bu sürenin kışlaya gitmeden geçirilmesi tartışmalarını beraberinde getirdi. MSB ise bu iddiaları tamamen reddetti.

BEDELLİ ASKERLİKTE TEMEL EĞİTİM DEVAM EDECEK

Mevcut düzenlemeye göre, bedelli askerlik hizmeti kapsamındaki vatandaşlar, 26 günlük temel askerlik eğitimine kışlada devam edecek.

MSB, kışlasız bedelli iddialarına son noktayı koydu
Kaynak: Haberler.com / Gündem
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Osmanlıyı çökertmek için Osmanlı topraklarına gönderilen her İngiliz Ajanına 100 tane yalan uydurup yayması emri verilmiş. zamanında. Bu ajanların hatıralatlarında öyle yalanlar uydurdum ki kendim bile inandım diyorlar. aynı senaryo tekrarlanıyor. Bir kesim var sürekli yalan pompalıyor devletin resmi kurumları yalanmaya yetişemiyor. Maalesef bu kez yalanları İngiliz ajanları değil İngilizlerin içinde kurduğu muhalefet sistemi üretiyo

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Haber YorumlarıOğuz Kağan:

Evden yapılsın Askerlik!!!!!!

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

on sekiz ay askerlik yapan eğitimci çavuş olarak fikrim bedellilerin bir iki gün misafir edilip gönderilmesidir çünki o süre içinde bunlar bırakın askerliği silah tutmasını ne yürümesini nede oturup çay demeyip içmesini öğrenebilirler zaten bir savaş anında bu gençler 15 temmuzda olduğu gibi vatanı ülkenin içine sızdırılmasına gözyumulmuş tarikat cemaat artıklarına karşı koyduğu gibi koyar gerekeni gerektiği zaman yapar çünki onlar tarikatın cemaatın değil bu Cumhuriyetin,Atatürkün askerleridir

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