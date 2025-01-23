MSB, kışlasız bedelli iddialarına son noktayı koydu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlikte temel askerlik eğitiminin kaldırılacağı ve "kışlasız bedelli askerlik" uygulamasına geçileceği iddialarını net bir şekilde yalanladı. MSB yetkilileri, bu konuda herhangi bir çalışma yapılmadığının da altını çizdi.

"KIŞLASIZ BEDELLİ ASKERLİK ÇALIŞMAMIZ YOK"

MSB kaynakları, 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 9. maddesine atıfta bulunarak, bedelli askerlik hizmetine tabi olanların temel askerlik eğitimi süresinin bir ay olduğunu hatırlattı. Açıklamada, "Bakanlığımızın temel askerlik eğitiminin kaldırılmasına yani 'kışlasız bedelli askerliğe' yönelik herhangi bir çalışması bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

MEVCUT UYGULAMA NASIL?

Mevcut sistemde bedelli askerlik yapan vatandaşlar, 26 gün boyunca kışlada temel askerlik eğitimi alıyor. Ancak kışlasız bedelli askerlik iddialarının gündeme gelmesi, bu sürenin kışlaya gitmeden geçirilmesi tartışmalarını beraberinde getirdi. MSB ise bu iddiaları tamamen reddetti.

BEDELLİ ASKERLİKTE TEMEL EĞİTİM DEVAM EDECEK

Mevcut düzenlemeye göre, bedelli askerlik hizmeti kapsamındaki vatandaşlar, 26 günlük temel askerlik eğitimine kışlada devam edecek.