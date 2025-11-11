Kıskanmak final mi yapıyor? Kıskanmak dizisi bitiyor mu?

NOW TV'de yayınlanan Kıskanmak dizisiyle ilgili "final" söylentileri sosyal medyada geniş yankı buldu. Ancak yapım ekibinin yaptığı duyuru, tüm spekülasyonlara açıklık getirdi. İzleyiciler "Kıskanmak dizisi final mi yapıyor?" ve "Kıskanmak bitiyor mu?" sorularının yanıtını net bir şekilde öğrenmiş oldu.

KISKANMAK DİZİSİ BİTİYOR MU?

Başrollerinde Özgü Namal, Mehmet Günsür, Selahattin Paşalı ve Hafsanur Sancaktutan'ın yer aldığı Kıskanmak dizisi, sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak ekrana gelmişti. Ancak son günlerde sosyal medyada, dizinin ekran serüvenini beklenenden erken sonlandıracağı yönünde paylaşımlar yapılmaya başlandı.

Sadık izleyici kitlesi bu söylentilerin ardından dizinin geleceğine ilişkin resmi bir açıklama beklemeye koyuldu. Sosyal medyada giderek artan final iddiaları üzerine yapım ekibinden açıklama geldi.

AÇIKLAMA YAPILDI!

Kıskanmak dizisinin resmi hesaplarından yapılan duyuruda, final söylentilerinin tamamen asılsız olduğu vurgulandı. Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında dizimizin final yapacağına dair çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. #Kıskanmak, yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşmaya devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Bu açıklamayla birlikte dizinin yayına devam edeceği netlik kazanmış oldu.