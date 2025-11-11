Haberler

Kıskanmak final mi yapıyor? Kıskanmak dizisi bitiyor mu?

Kıskanmak final mi yapıyor? Kıskanmak dizisi bitiyor mu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Son dönemin dikkat çeken dizilerinden Kıskanmak hakkında sosyal medyada dolaşan final iddiaları izleyiciler arasında büyük merak uyandırdı. Kısa sürede gündem olan bu söylentiler üzerine yapım ekibinden resmi bir açıklama geldi ve tartışmalara son nokta konuldu. Peki, Kıskanmak gerçekten final mi yapıyor? Dizi bitiyor mu?

NOW TV'de yayınlanan Kıskanmak dizisiyle ilgili "final" söylentileri sosyal medyada geniş yankı buldu. Ancak yapım ekibinin yaptığı duyuru, tüm spekülasyonlara açıklık getirdi. İzleyiciler "Kıskanmak dizisi final mi yapıyor?" ve "Kıskanmak bitiyor mu?" sorularının yanıtını net bir şekilde öğrenmiş oldu.

KISKANMAK DİZİSİ BİTİYOR MU?

Başrollerinde Özgü Namal, Mehmet Günsür, Selahattin Paşalı ve Hafsanur Sancaktutan'ın yer aldığı Kıskanmak dizisi, sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak ekrana gelmişti. Ancak son günlerde sosyal medyada, dizinin ekran serüvenini beklenenden erken sonlandıracağı yönünde paylaşımlar yapılmaya başlandı.

Kıskanmak final mi yapıyor? Kıskanmak dizisi bitiyor mu?

Sadık izleyici kitlesi bu söylentilerin ardından dizinin geleceğine ilişkin resmi bir açıklama beklemeye koyuldu. Sosyal medyada giderek artan final iddiaları üzerine yapım ekibinden açıklama geldi.

AÇIKLAMA YAPILDI!

Kıskanmak dizisinin resmi hesaplarından yapılan duyuruda, final söylentilerinin tamamen asılsız olduğu vurgulandı. Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında dizimizin final yapacağına dair çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. #Kıskanmak, yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşmaya devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Kıskanmak final mi yapıyor? Kıskanmak dizisi bitiyor mu?

Bu açıklamayla birlikte dizinin yayına devam edeceği netlik kazanmış oldu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaran öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı

O öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı! İşte düştüğü not
Kastamonu'da 5 yaşındaki Osman'ın ölümüyle ilgili bir ihtimal üzerinde duruluyor

5 yaşındaki Osman'ın ölümüyle ilgili bir ihtimal üzerinde duruluyor
Galatasaray, Singo'dan 5 ay içerisinde 20 milyon euro kar edebilir

Galatasaray, Singo'dan 5 ay içerisinde 20 milyon euro kar edebilir
Real Madrid'de 2 sakatlık birden

Real Madrid'e iki kötü haber birden
Sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaran öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı

O öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı! İşte düştüğü not
Türkiye'ye ait kargo uçağı Gürcistan'da düştü! İçinde 20 personel vardı

Türkiye'ye ait uçak Gürcistan'da düştü! İşte içindeki personel sayısı
Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildi

Tutuklu eski belediye başkanı için tahliye kararı
Nijerya Milli Takımı'na davet edilmemişti! Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı

Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı
Bakan Tunç'tan 4 işçiye mezar olan inşaattaki çökmeye ilişkin açıklama

Bakan Tunç'tan 4 işçiye mezar olan inşaattaki çökmeye ilişkin açıklama
Cristiano Ronaldo emeklilik tarihini duyurdu

Bir devir kapanıyor: ''Bu son'' diyerek tarih verdi
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Fenerbahçe'de 3 istifa birden

Fenerbahçe'de 3 istifa birden
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza

İşte merakla beklenen iddianamede İmamoğlu için istenen ceza
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.