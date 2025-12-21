Haberler

Kışın en sert günleri kapıda! Zemheri soğukları başlıyor, 40 gün sürecek

Kışın en sert günleri kapıda! Zemheri soğukları başlıyor, 40 gün sürecek
Güncelleme:
"Kara kış" olarak adlandırılan zemrehi soğukları yarın itibarıyla başlıyor ve yaklaşık 40 gün sürecek. Bu süreçte hava sıcaklıkları hızla düşecek. Birçok ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak. Uzmanlar ani sıcaklık düşüşlerine karşı uyarılarda bulunurken Türkiye'nin büyük bir bölümünün kar yağışıyla yeni yıla girme ihtimali artmış durumda.

  • Zemheri soğukları 22 Aralık'ta başlayacak ve 30 Ocak'ta sona erecek.
  • 22 Aralık'tan itibaren İstanbul'da sıcaklıklar 4-5 dereceye kadar düşecek ve Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bolu, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu ve Yozgat'ta karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
  • Yılbaşı döneminde Akdeniz, kıyı Ege ve Güneydoğu dışında birçok bölgede kar yağışı ihtimali bulunuyor.

Kış mevsiminin en sert dönemi olarak bilinen zemheri soğukları, yeni haftayla birlikte Türkiye genelinde etkisini göstermeye hazırlanıyor. Hava sıcaklıklarının hızla düşmesi, batı bölgelerinde kuvvetli yağışlar ve bazı illerde kar yağışı bekleniyor.

ZEMHERİ DÖNEMİ RESMEN BAŞLIYOR

Halk takvimine göre "kara kış" olarak adlandırılan zemheri dönemi, her yıl olduğu gibi bu yıl da 22 Aralık'ta başlıyor. Yaklaşık 40 gün süren bu dönem, 30 Ocak'ta sona eriyor. Zemheri süresince özellikle gece ve sabah saatlerinde etkili olan soğuk hava, yaşam koşullarını zorlaştırıyor.

SICAKLIKLAR HIZLA DÜŞECEK

20 Aralık itibarıyla Türkiye genelinde etkisini göstermeye başlayan yeni hava sistemiyle birlikte sıcaklıklarda sert düşüşler bekleniyor. Hafta sonu İstanbul'da 13-14 derece, İzmir'de 17 derece civarında seyreden sıcaklıkların, 22 Aralık Pazartesi günü itibarıyla zemherinin başlamasıyla birlikte 4-5 derece seviyelerine kadar gerilemesi öngörülüyor. Ankara'da da benzer şekilde soğuk hava etkisini artıracak.

İstanbul ve çevresinde pazar gecesinden itibaren başlayacağı tahmin edilen sağanak yağışların hafta boyunca sürmesi bekleniyor.

KAR VE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji'nin yayımladığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre, "yalancı bahar" olarak nitelendirilen ılık hava yerini sert kış koşullarına bırakacak. Pazartesi (22 Aralık) gününden itibaren Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bolu, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu ve Yozgat'ta karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Çok sayıda ilde ise sağanak yağışların etkili olacağı bildirildi.

İSTANBUL'A YILBAŞINDA KAR YAĞABİLİR

Hava durumu değerlendirmesinde bulunan Prof. Dr. Orhan Şen, hafta sonu sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini ancak hafta başıyla birlikte sert düşüş yaşanacağını belirtti. Şen, yeni yılda Türkiye genelinde kar olasılığının arttığını vurgulayarak, Akdeniz, kıyı Ege ve Güneydoğu dışında birçok bölgede yılbaşı döneminde kar yağışı ihtimalinin bulunduğunu ifade etti. Marmara Bölgesi için de kar ihtimaline dikkat çeken Şen, İstanbul'da gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi.

title