Kış lastiği uygulamasında kritik değişiklik
0:00/0:00
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 4 ay olan kış lastiği zorunluluğu 5 aya çıktı. Karara göre, 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında zorunlu olan kış lastiği için yeni tarihler 15 Kasım-15 Nisan olarak belirlendi.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 1 Aralik-1 Nisan arasında zorunlu olan kış lastiği için yeni tarihler 15 Kasım-15 Nisan olarak belirlendi.
Zorunlu kış lastiği uygulamasında kritik bir değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
5 AYA ÇIKARILDI
1 Aralik-1 Nisan arasında zorunlu olan kış lastiği için yeni tarihler 15 Kasım-15 Nisan olarak belirlendi. Böylece 4 ay olan kış lastiği zorunluluğu 5 aya çıktı. Yeni karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.