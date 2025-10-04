Kış lastiği uygulamasında kritik değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 1 Aralik-1 Nisan arasında zorunlu olan kış lastiği için yeni tarihler 15 Kasım-15 Nisan olarak belirlendi.

Zorunlu kış lastiği uygulamasında kritik bir değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

5 AYA ÇIKARILDI

1 Aralik-1 Nisan arasında zorunlu olan kış lastiği için yeni tarihler 15 Kasım-15 Nisan olarak belirlendi. Böylece 4 ay olan kış lastiği zorunluluğu 5 aya çıktı. Yeni karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.