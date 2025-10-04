Haberler

Kış lastiği uygulamasında kritik değişiklik

Kış lastiği uygulamasında kritik değişiklik
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 4 ay olan kış lastiği zorunluluğu 5 aya çıktı. Karara göre, 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında zorunlu olan kış lastiği için yeni tarihler 15 Kasım-15 Nisan olarak belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 1 Aralik-1 Nisan arasında zorunlu olan kış lastiği için yeni tarihler 15 Kasım-15 Nisan olarak belirlendi.

Zorunlu kış lastiği uygulamasında kritik bir değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

5 AYA ÇIKARILDI

1 Aralik-1 Nisan arasında zorunlu olan kış lastiği için yeni tarihler 15 Kasım-15 Nisan olarak belirlendi. Böylece 4 ay olan kış lastiği zorunluluğu 5 aya çıktı. Yeni karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kış lastiği uygulamasında kritik değişiklik

