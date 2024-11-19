Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor 2024? Kış lastiği otomobillere zorunlu mu, takmama cezası var mı?

Kış lastiği takmama cezası var mı ve otomobiller kış lastiği takması zorunlu mu 2024 sorularına yanıt aranıyor. Lastik alırken nelere dikkat edilmeli ve kış lastiği uygulaması son tarih ne zaman olduğu araştırılıyor. Kış lastiği otomobillere zorunlu mu, takmama cezası var mı? Detaylar haberimizdedir...

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın düzenlemesine göre, 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu uygulanıyor.

OTOMOBİLLERE KIŞ LASTİĞİ ZORUNLU MU?

Özel otomobillerde kış lastiği kullanımı zorunlu olmasa da güvenlik açısından tavsiye ediliyor.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NE KADAR?

2024 yılı için kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan işletmelere 4 bin 69 TL idari para cezası uygulanacak. Bu tutar, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak yeniden değerleme oranına göre 1 Ocak 2025'te revize edilecek.