Kırşehir okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Kırşehir'de okul yok mu (Valilik Açıklaması)?

Vatandaşlar Kırşehir'de okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırıyor. Hava sıcaklıklarının düşmesi ve yağışların başlamasıyla beraber birçok şehirde okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Kırşehir okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Kırşehir'de okul yok mu?

KIRŞEHİR OKULLAR TATİL Mİ?

25 Aralık Pazartesi günüKırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Olumsuz hava şartları ve buzlanma sebebiyle ilimiz genelinde 25 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda (okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okulları) eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan engelli ve hamile personelimiz de bir gün izinlidir."

26 Aralık Salı günü için açıklama geldi.

İşte açıklama: