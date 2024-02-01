Kirli Sepeti Levent kim? Furkan Palalı kimdir, kaç yaşında? sorularına yanıt aranıyor. Sevilen oyuncu Furkan Palalı, başrollerinde Ayça Bingöl, Ceren Moray ve Cansu Tosun'un paylaştığı Kirli Sepeti dizisine dahil oluyor. Kirli Sepeti Levent kim? Furkan Palalı kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir…

KİRLİ SEPETİ LEVENT KİM?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yeni adıyla NOW olan FOX TV'de yayınlanan Kirli Sepeti dizisinde Ceren Moray'ın oynadığı Hayriye karakterine partner geliyor. Son olarak Rüzgar Aksoy'un veda ettiği diziye Furkan Palalı geliyor. Palalı dizide Levent rolünü oynayacak. Hayriye bir gece kulübünde tesadüfler eseri Levent'le öpüşecek. Bu ismin Levent adlı yeni siteye yeni taşınan sürpriz bir isim çıkacağı konuşuluyor.

FURKAN PALALI KİMDİR?

Furkan Palalı 27 Ekim 1986 yılında dünyaya geldi. Konya'da ilk ve orta öğrenimini tamamlayan Palalı, bu süreçte Türkiye Basketbol Birinci Liginde mücadele eden Konyaspor'un altyapısında basketbol kariyerine başladı. Aynı kulüpte 7 yıl top koşturduktan sonra 2000 yılında Tofaş Kulübü'ne transfer oldu. Burada 2 yıl süren başarılı mücadelesinden sonra üniversite kariyerine devam etmek amacıyla basketbola veda etti. Üniversite öğrenimini Ankara Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde tamamlayan Palalı, aynı zamanda yaratıcı drama eğitimi ve tiyatro oyunculuğu eğitimi de aldı. Marmara Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünde yüksek lisans yaptı.

2011 yılında Best Model of Turkey ve ardından Best Model of the World seçilerek adını duyurmaya başladı. Kariyerine Küçük Sırlar, Adını Feriha Koydum gibi dizilerde yardımcı oyunculuk yaparak başlayan Palalı, 2012'de Son Yaz adlı dizide ilk başrolünü oynadı. 2013 yılında Aşk Emek İster adlı dizide yine başrol olarak seyircinin karşısına çıkan oyuncu, Demir karakterine hayat verdi. Bu projede Ekin Türkmen ve Müge Boz ile birlikte rol aldı. 2014'te Kızıl Elma'da Murat, 2015'te Son Çıkış'ta Kenan karakterine hayat veren isim, 2016 yılında No:309'da Demet Özdemir ile başrolü paylaştı. Sumru Yavrucuk, Erdal Özyağcılar gibi önemli isimlerle birlikte çalıştı. 2018'de Bir Mucize Olsun'da Yiğit Tümer, 2019'da Benim Tatlı Yalanım'da Nejat Yılmaz karakterini canlandırdı. 2017'de Direniş Karatay, 2019'da Yuvaya Dönüş adlı filmlerde yer alan oyuncu, şimdilerde Bir Zamanlar Çukurova adlı dizide Fikret Fekeli rolüyle seyircinin karşısına çıkıyor. Palalı, bu projede Hilal Altınbilek, Kerem Alışık, Hülya Darcan, Hande Soral, Melike İpek Yalova gibi isimlerle birlikte rol alıyor. Oyuncu, 2020'de Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri'nde Yılın En İyi Erkek Oyuncusu Ödülünü kazandı. Bir dönem Burcu Kıratlı ile aşk yaşayan Furkan Palalı'nın şimdilerde #BirZamanlarÇukurova'dan rol arkadaşı Melike İpek Yalova ile beraberlik yaşadığı iddia edildi.

OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER



2010 Küçük Sırlar Aras Yardımcı Oyuncu

2010 Adını Feriha Koydum Model Konuk Oyuncu

2012 Hayat Devam Ediyor Giray Yardımcı Oyuncu

2013 Son Yaz Arif Başrol Oyuncusu

2013 Aşk Emek İster Demir Başrol Oyuncusu

2014 Kızılelma Murad Altay Başrol Oyuncusu

2015 Son Çıkış Kenan Başrol Oyuncusu

2016 No 309 Onur Sarıhan Başrol Oyuncusu

2019- Benim Tatlı Yalanım Nejat Yılmaz Başrol Oyuncusu

FİLMLER