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Kırklareli okullar tatil mi SON DAKİKA? 12 Şubat Çarşamba Kırklareli'de okul yok mu (Kırklareli Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?

Kırklareli okullar tatil mi SON DAKİKA? 12 Şubat Çarşamba Kırklareli'de okul yok mu (Kırklareli Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı başladı. Karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürürken, Meteoroloji'den birçok il için daha kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı. Kırklareli'de okullar tatil mi SON DAKİKA? 12 Şubat Çarşamba Kırklareli'de okul yok mu (Kırklareli Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı başladı. Kırklareli'de ise okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Meteoroloji, birçok il için daha kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Ülkemizin genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz kıyıları ile Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yağmur var. Peki, Kırklareli okullar tatil mi SON DAKİKA? 12 Şubat Çarşamba Kırklareli'de okul yok mu (Kırklareli Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?

KIRKLARELİ OKULLAR TATİL Mİ?

Kırklareli Valiliğinden henüz tatil ile ilgili duyuru gelmedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

KIRKLARELİ HAVA DURUMU

Kırklareli okullar tatil mi SON DAKİKA? 12 Şubat Çarşamba Kırklareli'de okul yok mu (Kırklareli Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?

VALİLİK UYARDI

Kırklareli okullar tatil mi SON DAKİKA? 12 Şubat Çarşamba Kırklareli'de okul yok mu (Kırklareli Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?

METEOROLOİ UYARDI

İstanbul'un Kuzeybatısı, Kırklareli'ın Kuzeydoğusu ile Kırklareli'nin Doğusunda Kar Yağışı Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzeybatısı, Kırklareli'ın kuzeydoğusu ile Kırklareli'nin doğusunda yerel olarak kuvvetli (5-10 cm, yükseklerinde 15 cm) kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Başlama-Bitiş Zamanı: 11.02.2025 18.00-12.02.2025 18.00

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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