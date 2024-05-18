Üye Girişi
Haberler

Kırımlı filmi oyuncuları kim? Kırımlı filmi konusu ne? Kırımlı ne zaman, nerede çekildi?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kırımlı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Kırımlı konusu, özeti ve Kırımlı oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Kırımlı filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Kırımlı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kırımlı filmini izleyecek olanların merak ettiği Kırımlı konusu nedir, Kırımlı oyuncuları kimler ve Kırımlı özeti gibi konuları inceliyoruz.

KIRIMLI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kırımlı, Cengiz Dağcı'nın 1956 tarihli romanı Korkunç Yıllar'dan esinlenerek beyazperdeye uyarlanan film. Kırımlı, II. Dünya Savaşı sırasında Alman esir kamplarında rehin alınan Tatar Türk esirlerin yaşadıkları insanlık dramını ve çektikleri acıları konu alıyor .

Film, Sovyet yönetimi ve II. Dünya Savaşı sırasında Kırım'da yaşayan Türklerin kaderini anlatıyor. 1920'lerde bir Sovyet okulunda Kiril alfabesini öğrenmeye zorlanan Sadık Turan filmin başkahramanıdır. II. Dünya Savaşı sırasında Kızıl Ordu'ya alınan Sadık, Almanlar tarafından esir alındı. Esaret altında, yardımlarıyla Kırım'ı kurtarmanın mümkün olacağını umarak onlarla işbirliği yapıyor. Bir Polonyalı olan Maria Kosecki ile tanışınca fikrini değiştirir ve Almanlara karşı savaşmaya başlar. Yakalanan Sadık, bir grup Türk ile birlikte Alman subayı Bauer'in komutanı olduğu bir çalışma kampına gönderilir. Sadık, kamptan kaçmayı başarır ve Maria ile birlikte Polonya'ya gider ve orada partizan birliklerinden birine katılır.

KIRIMLI FİLMİOYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncular

• Murat Yıldırım: Sadık Turan

• Selma Ergeç: Maria Koseckhi

• Ali Barkın: Halil

• Baki Davrak: Bauer

• Bülent Alkış: Mustafa

• Joshy Peters: Schultz

• Suavi Eren: Gestapo

• Gülçin Santırcıoğlu: Anette

• Burç Kümbetlioğlu: Kılıçbay

• Emre Şen

• Servet Bulut Bostan

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Kırım Gündem Sinema Kültür Sanat Haberler

Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı

Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı

 Hakimlerin başörtüsünü gören avukat reddi hakim istedi! Uyuşturucu davası ertelendi

Hakimlerin başörtüsünü gören avukat reddi hakim istedi! Uyuşturucu davası ertelendi

 Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine! Çapkanlar'ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi

Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine! Çapkanlar'ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi

Bakmadan Geçme

CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 18 Mayıs günün maçları nereden izlenir? Son Kale Hacıbey filmi oyuncuları kim? Son Kale Hacıbey filmi konusu ne? Son Kale Hacıbey ne zaman, nerede çekildi? Kırımlı filmi oyuncuları kim? Kırımlı filmi konusu ne? Kırımlı ne zaman, nerede çekildi? Allah Yazdıysa Bozsun filmi oyuncuları kim? Allah Yazdıysa Bozsun filmi konusu ne? Allah Yazdıysa Bozsun ne zaman, nerede çekildi? Dominik Cumhuriyeti bayan voleybol milli takım kadrosu ve İnstagram hesapları ne 2024? #129342 Güney Kore bayan voleybol milli takım kadrosu ve İnstagram hesapları ne 2024? Bulgaristan bayan voleybol milli takım kadrosu ve İnstagram hesapları ne 2024? #129342 Dallas Mavericks OKC Thunder NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 19 Mayıs Basketbol NBA CANLI İZLE! #127936 Panathinaikos Aris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Panathinaikos Aris maçı şifresiz mi? #9917 Torino Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Torino Milan maçı şifresiz mi? #9917 Kayserispor Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kayserispor Konyaspor maçı şifresiz mi? #9917 Başakşehir Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Başakşehir Trabzonspor maçı şifresiz mi? #9917 Gaziantep FK Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gaziantep FK Fatih Karagümrük maçı şifresiz mi? Samsunspor Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Samsunspor Alanyaspor maçı şifresiz mi? #9917 Ç.Rizespor Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ç.Rizespor Kasımpaşa maçı şifresiz mi? #9917
'Anne beni bir şey ısırdı' diyen 5 yaşındaki çocuk hastanede can verdi

"Anne beni bir şey ısırdı" diyen 5 yaşındaki çocuk hastanede can verdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title