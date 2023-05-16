Kırıkkale milletvekil listesi! 28. Dönem Kırıkkale AK Parti, MHP, CHP milletvekil listesi! Kırıkkale milletvekilleri kimler?
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14 Mayıs Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Kırıkkale milletvekil listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Kırıkkale milletvekilleri kimler? Şanlıurfa seçim sonuçları nedir? İşte detaylar...
KIRIKKALE MİLLETVEKİL LİSTESİ! 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sona erdi. Kullanıcılar tarafından Kırıkkale milletvekil listesi araştırılıyor. Hangi partiden kaç tane milletvekili çıktı merak konusu oldu. Peki, Kırıkkale milletvekilleri kim? AK Parti, CHP, MHP, YSP Kırıkkale milletvekilleri kimler? Detaylar haberimizde...
KIRIKKALE MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?
AK Parti Milletvekili:
Mustafa Kaplan
CHP Milletvekili:
Ahmet Önal
MHP Milletvekili:
Halil Öztürk
Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak?— Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023