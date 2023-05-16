Kırıkkale milletvekil listesi! 28. Dönem Kırıkkale AK Parti, MHP, CHP milletvekil listesi! Kırıkkale milletvekilleri kimler?

2. turda kimi destekleyecek? Sinan Oğan'dan çok konuşulacak çıkış: Şartlarımız kabul edilirse, hükümetin içinde yer alabiliriz

KIRIKKALE MİLLETVEKİL LİSTESİ! 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sona erdi. Kullanıcılar tarafından Kırıkkale milletvekil listesi araştırılıyor. Hangi partiden kaç tane milletvekili çıktı merak konusu oldu. Peki, Kırıkkale milletvekilleri kim? AK Parti, CHP, MHP, YSP Kırıkkale milletvekilleri kimler? Detaylar haberimizde...

KIRIKKALE MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?

AK Parti Milletvekili:

Mustafa Kaplan

CHP Milletvekili:

Ahmet Önal

MHP Milletvekili:

Halil Öztürk