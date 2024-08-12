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King Kong filmi konusu nedir? King Kong oyuncuları kim?

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King Kong, küçük bir gemi ekibinin gizemli Skull Adası'na yaptığı yolculuk sırasında dev bir goril olan King Kong ile karşılaştığı bir macerayı anlatıyor. Film, Kong'un güzel aktris Ann Darrow'a olan aşkını ve New York'ta insanlar tarafından nasıl bir tehdit olarak görüldüğünü ortaya koyuyor.

"King Kong" filmi, ilk olarak 1933 yılında sinemaya uyarlanmış bir klasiktir. Birçok kişi King Kong filminin konusunu merak ediyor. Sinema severler, bu filmde kimlerin oynadığını araştırıyor. Peki, King Kong filmi konusu nedir? King Kong oyuncuları kim? İşte detaylar...

KING KONG KONUSU NEDİR?

King Kong, tropik bir adada yaşayan devasa bir gorilin hikayesini anlatıyor. Ünlü ve varlıklı bir film yapımcısı olan Carl Denham, arkadaşı Jack Driscoll ve genç yetenek Ann Darrow ile birlikte yeni filmini tamamlamak için tropik bir adaya gider. Kafatası Adası olarak bilinen bu yer, o zamana kadar kimsenin haberdar olmadığı bir bölgedir.

Adada yaşayan yerli halk, Kong adını verdikleri dev bir gorile tapmaktadır ve Ann'i bu kutsal yaratığa kurban etmeye karar vermişlerdir. Ann'e aşık olan Carl, genç kadını gorilin elinden kurtarmaya çalışırken, Jack'in gözü paraya dikilmiştir ve onun planı, gorili yakalayıp hayvanat bahçesine satmaktır.

King Kong filmi konusu nedir? King Kong oyuncuları kim?

KING KONG FİLMİ OYUNCULARI KİM?

  1. Naomi Watts Ann Darrow
  2. Andy Serkis Lumpy
  3. Jack Black Carl Denham
  4. Adrien Brody Jack Driscoll
  5. Thomas Kretschmann Kaptan Englehorn
  6. Bill Johnson Jamie Bell Jimmy
  7. Colin Hanks Preston
Kaynak: Haberler.com / Gündem

New York Gündem Sinema Kültür Sanat Haberler

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