"King Kong" filmi, ilk olarak 1933 yılında sinemaya uyarlanmış bir klasiktir. Birçok kişi King Kong filminin konusunu merak ediyor. Sinema severler, bu filmde kimlerin oynadığını araştırıyor. Peki, King Kong filmi konusu nedir? King Kong oyuncuları kim? İşte detaylar...

KING KONG KONUSU NEDİR?

King Kong, tropik bir adada yaşayan devasa bir gorilin hikayesini anlatıyor. Ünlü ve varlıklı bir film yapımcısı olan Carl Denham, arkadaşı Jack Driscoll ve genç yetenek Ann Darrow ile birlikte yeni filmini tamamlamak için tropik bir adaya gider. Kafatası Adası olarak bilinen bu yer, o zamana kadar kimsenin haberdar olmadığı bir bölgedir.

Adada yaşayan yerli halk, Kong adını verdikleri dev bir gorile tapmaktadır ve Ann'i bu kutsal yaratığa kurban etmeye karar vermişlerdir. Ann'e aşık olan Carl, genç kadını gorilin elinden kurtarmaya çalışırken, Jack'in gözü paraya dikilmiştir ve onun planı, gorili yakalayıp hayvanat bahçesine satmaktır.

KING KONG FİLMİ OYUNCULARI KİM?