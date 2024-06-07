Kınalıada plajı nerede, nasıl gidilir? İstanbul'da en temiz ve en iyi plajlar hangileri?

Tatil için arayışlar sürerken İstanbul ve çevresinde vakit geçirmek isteyenler en iyi plajları araştırıyor. Kınalıada plajı nerede, nasıl gidilir? İstanbul içinde gidilebilecek plajlar aratılıyor. Tatil için planlar yapan ve İstanbul'da veya çevresinde vakit geçirmek isteyenler, şehrin sunduğu en iyi plajları merak ediyor.

İSTANBUL'DA EN TEMİZ VE EN İYİ PLAJLAR HANGİLERİ?

Kilyos, İstanbul'un Karadeniz kıyısında yer alan bir sahil beldesidir ve şehir merkezine yaklaşık bir saat uzaklıkta yer alıyor.

Florya, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alır ve şehir merkezine oldukça yakındır. Güneş Plajı ve Menekşe Plajı gibi yerler, temiz denizi ve güzel kumsalları ile biliniyor.

Büyükada, Prens Adaları'nın en büyüğüdür ve İstanbul'dan vapurla yaklaşık bir saatlik mesafededir. Burada, Aya Nikola Plajı, Yörükali Plajı ve Naki Bey Plajı gibi çeşitli plajlar bulunuyor.

KINALIADA PLAJI NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Kınalıada'ya ulaşmak için İstanbul'dan birkaç farklı nokta üzerinden vapur seferleri bulunmaktadır. Bostancı, Kadıköy, Kabataş, Karaköy ve Eminönü'nden düzenli olarak kalkan motorlar ve vapurlar ile Kınalıada'ya rahatlıkla ulaşabilirsiniz.