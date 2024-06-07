Kimler kurban kesebilir, kimler kesemez? Kurban kesmenin şartı nedir, kimler yükümlüdür?

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, kurban kesimi yapmak isteyen veya yapmayı düşünen Müslümanlar, kimlerin kurban kesebileceğini araştırıyor. Ailede kurbanı kimler keser? Kurban Bayramı'nda kimler kurban kesmekle yükümlüdür? Detaylar haberimizdedir…

KİMLER KURBAN KESEBİLİR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş, temel ihtiyaçları ve borçlarından başka nisap miktarı mala sahip olup seferi olmayan her Müslümanın yerine getirmekle yükümlü olduğu malî bir ibadettir. Bu malın artıcı (nâmî) olup olmadığına ve üzerinden bir yıl geçip geçmediğine bakılmaz. Buna göre yukarıda zikredilen şartları taşıyıp, temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80,18 gr. altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir.

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmenin şartları İslam dinine göre belirlenmiştir. Kurban kesmekle yükümlü olabilmek için Müslümanların bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir. İşte kurban kesmenin temel şartları:

Müslüman Olmak: Kurban kesmekle yükümlü olan kişinin Müslüman olması gerekmektedir.

Akıl ve Buluğ Çağı: Kurban kesmekle yükümlü olan kişinin akıl sağlığı yerinde ve buluğ çağına ermiş olması gerekmektedir.

Maddi Durum: Kurban kesmekle yükümlü olmak için kişinin maddi durumunun yeterli olması gerekmektedir. Bu, temel ihtiyaçlarını ve borçlarını karşılayıp, kurbanlık hayvan alabilecek kadar maddi imkana sahip olmak demektir. Genellikle, kişi kurban kesecek mali güce sahip olmalı, yani kurbanlık hayvanın bedelinden fazla mal varlığı bulunmalıdır.

Mukim Olmak: Kurban kesmekle yükümlü olan kişinin seferi (yolcu) olmaması, yani mukim olması gerekmektedir. Ancak, seferi olan kişiler de kurban kesebilir, bu onların isteğine bağlıdır.

Kurban kesme ibadeti, belirli bir mali güce sahip olan Müslümanların yerine getirmesi gereken bir yükümlülüktür ve kurban kesiminin şartları bu şekilde özetlenebilir.