Yarışmanın final etabına gelen 'milyonluk' soru genellikle zorlayıcı ve düşündürücü konulara dayalı oluyor, bu da hem yarışmacıları hem de izleyicileri uzun süre düşünmeye itiyor. Oktay Kaynarca'nın başarılı sunumu ve sorunun yarattığı gerilim, izleyenler üzerinde büyük bir etki bıraktı. Peki, Kim Milyoner Olmak İster 'milyonluk' soru ne? İşte o soru...

KURAN-I KERİM'DE HANGİSİNİN ADI GEÇER?

A) Hz. Havva

B) Hz. Mikail

C) Habil

D) Kabil

Doğru Cevap: B şıkkıdır.