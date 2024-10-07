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Kim Milyoner Olmak İster ''milyonluk'' soru ne?

Kim Milyoner Olmak İster ''milyonluk'' soru ne?
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Popüler bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'deki 'milyonluk' soru, izleyicilerin merak konusu oldu. Yarışmanın sunucusu Oktay Kaynarca'nın sorduğu 'milyonluk' soru, sosyal medyada geniş yankı buldu. Yarışmacılar ve izleyiciler, sorunun cevabını merakla bekliyor.

Yarışmanın final etabına gelen 'milyonluk' soru genellikle zorlayıcı ve düşündürücü konulara dayalı oluyor, bu da hem yarışmacıları hem de izleyicileri uzun süre düşünmeye itiyor. Oktay Kaynarca'nın başarılı sunumu ve sorunun yarattığı gerilim, izleyenler üzerinde büyük bir etki bıraktı. Peki, Kim Milyoner Olmak İster 'milyonluk' soru ne? İşte o soru...

KURAN-I KERİM'DE HANGİSİNİN ADI GEÇER?

A) Hz. Havva

B) Hz. Mikail

C) Habil

D) Kabil

Doğru Cevap: B şıkkıdır.

Kim Milyoner Olmak İster 'milyonluk' soru ne?

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