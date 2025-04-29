Ümit Özdağ ilk kez hakim karşısında

Özdağ ilk kez hakim karşısında! Adliye koridorunda büyük arbede
İspanya'da ve Portekiz'de elektrik kesintisi büyük ölçüde giderildi

5 saniyede karanlığa gömülen Avrupa ülkelerinde yeni gelişme
Türkiye'nin ünlü zincir marketlerinde satılan peynirde hile çıktı

Zincir marketlerin hepsinde satılıyor! Ünlü peynir markasında hile
İstanbul depremini bilen Şener Üşümezsoy'dan yeni uyarı: Bu 3 ile dikkat edilmeli

İstanbul depremini bilen Şener Üşümezsoy, 3 ilimizi uyardı

Kim Milyoner Olmak İster ekranlara geri dönüyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ATV'nin sevilen bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster", kısa bir aranın ardından Oktay Kaynarca'nın sunumuyla 4 Mayıs Pazar akşamı yeni bölümleriyle ekrana dönüyor.

ATV'nin yıllardır ekranlarda ilgiyle izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, kısa bir yayın arasının ardından yeni bölümleriyle geri dönüyor. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen yarışma,kaldığı yerden devam edecek. Şubat ayında başlayan Kardelenler dizisinin yayın takvimi nedeniyle ATV, Cuma ve Pazar akşamlarını dizilere ayırarak yarışmaya geçici bir ara vermişti. Ancak Kardelenler'in final yapmasının ardından, Kim Milyoner Olmak İster için hazırlıklar tamamlandı ve yeni sezon yayın tarihi netleşti.

Kim Milyoner Olmak İster ekranlara geri dönüyor

Bilgiyle heyecanın buluştuğu, izleyiciyi ekran başına kilitleyen formatıyla öne çıkan yarışma, 4 Mayıs'tan itibaren her Pazar akşamı ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Oktay Kaynarca'nın başarılı sunumuyla yarışma, yeni bölümlerinde de hem bilgiye hem büyük ödüle uzanan yolculukları ekranlara taşıyacak.

Kim Milyoner Olmak İster ekranlara geri dönüyor
Haberler.com / Ömercan Altay - Televizyon
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.