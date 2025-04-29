Kim Milyoner Olmak İster ekranlara geri dönüyor

ATV'nin yıllardır ekranlarda ilgiyle izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, kısa bir yayın arasının ardından yeni bölümleriyle geri dönüyor. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen yarışma,kaldığı yerden devam edecek. Şubat ayında başlayan Kardelenler dizisinin yayın takvimi nedeniyle ATV, Cuma ve Pazar akşamlarını dizilere ayırarak yarışmaya geçici bir ara vermişti. Ancak Kardelenler'in final yapmasının ardından, Kim Milyoner Olmak İster için hazırlıklar tamamlandı ve yeni sezon yayın tarihi netleşti.

Bilgiyle heyecanın buluştuğu, izleyiciyi ekran başına kilitleyen formatıyla öne çıkan yarışma, 4 Mayıs'tan itibaren her Pazar akşamı ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Oktay Kaynarca'nın başarılı sunumuyla yarışma, yeni bölümlerinde de hem bilgiye hem büyük ödüle uzanan yolculukları ekranlara taşıyacak.