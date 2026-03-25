Kim, İran savaşını örnek gösterdi: Nükleer silahlardan vazgeçmemekte haklı çıktık

Kim, İran savaşını örnek gösterdi: Nükleer silahlardan vazgeçmemekte haklı çıktık
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD-İran çatışmasını örnek göstererek nükleer silah programlarını savundu. Kim, İran’ın maruz kaldığı saldırıların nükleer silaha sahip olmanın caydırıcılığını kanıtladığını belirterek, ABD’nin baskı ve diplomasi çağrılarını reddetmelerinin doğru olduğunu söyledi.

  • Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD ile İran arasındaki çatışmaları nükleer silah programını savunmak için örnek gösterdi.
  • Kim Jong-un, ABD'nin nükleer silahsızlanma çağrılarını ve diplomatik girişimlerini güvenilir bulmadığını ifade etti.
  • Kuzey Kore, nükleer silah programını güçlendirme kararlılığını sürdürüyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD ile İran arasında yaşanan çatışmaları örnek göstererek ülkesinin nükleer silah programını savundu. Kim, mevcut durumun Pyongyang’ın nükleer silahlardan vazgeçmeme kararını haklı çıkardığını söyledi.

Kuzey Kore parlamentosunda konuşan Kim Jong-un, ABD’nin geçmişte yaptığı baskı ve “tatlı dil” politikalarını reddetmelerinin doğru bir karar olduğunu vurguladı. Kim, “Mevcut durum açıkça gösteriyor ki nükleer silahlarımızdan vazgeçmeme kararımız doğruydu” ifadelerini kullandı.

İRAN SAVAŞINI ÖRNEK GÖSTERDİ

Kim’in açıklamalarında, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları önemli bir referans noktası oldu. Kuzey Kore lideri, İran’ın maruz kaldığı saldırıları, nükleer silah sahibi olmayan ülkelerin savunmasız kalabileceğine dair bir örnek olarak değerlendirdi.

Uzmanlara göre Pyongyang yönetimi, Orta Doğu’daki savaşı kendi nükleer politikasını meşrulaştırmak için kullanıyor.

“ABD’NİN BASKISI HAKSIZDI” MESAJI

Kim Jong-un, ABD’nin nükleer silahsızlanma yönündeki çağrılarını ve diplomatik girişimlerini de eleştirerek, bu yaklaşımın güvenilir olmadığını ima etti. Pyongyang yönetimi uzun süredir nükleer silahların ülkenin egemenliğinin temel güvencesi olduğunu savunuyor.

NÜKLEER PROGRAM VURGUSU SÜRÜYOR

Kim’in açıklamaları, Kuzey Kore’nin nükleer silah programını daha da güçlendirme yönündeki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Uluslararası gözlemciler, İran savaşı gibi örneklerin Pyongyang’ın nükleer silah politikasını sertleştirdiğini belirtiyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAKREP KRAL:

kim haklı sonuna kadar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
Yanıtla
Haber YorumlarıEnver zincirkıran:

adamsın kim

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
Yanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

