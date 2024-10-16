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Kilis SON DAKİKA! (VİDEO) Kilis havan mermisi çatışma son durum ne, Kilis'te ne oluyor 16 Ekim Çarşamba?

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Suriye tarafından gelen 2 havan topu Kilis sınırına düştü. Türk Silahlı Kuvvetleri anında karşılık verdi. Kilis havan mermisi çatışma son durum ne, Kilis'te ne oluyor? Kilis SON DAKİKA!

Kilis'teki mayınlı bölgeye 2 havan mermisi düştü. Bölgede yangın çıkarken Türk Silahlı Kuvvetleri ÇNRA, top ve tank atışlarıyla karşılık veriyor. Bölgede çatışmaların sürdüğü ifade edildi. Kilis SON DAKİKA! Kilis havan mermisi çatışma son durum ne, Kilis'te ne oluyor 16 Ekim Çarşamba?

KİLİS HAVAN MERMİSİ SALDIRISINDA SON DURUM NE?

Kilis'teki mayınlı bölgeye 2 havan mermisi düştü. Bölgede yangın çıkarken Türk Silahlı Kuvvetleri ÇNRA, top ve tank atışlarıyla karşılık veriyor. Bölgede çatışmaların sürdüğü ifade edildi.

Suriye tarafından gelen 2 havan topu Kilis sınırına düştü. Türk Silahlı Kuvvetleri anında karşılık verdi.

Akşam saatlerinde Suriye tarafından ateşlenen 2 havan topu, Kilis'in kırsal bölgesi Oylum höyüğü ve Akıncılar bölgesine düştü.

ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri anında havan toplarının geldiği bölgeyi ateş altına aldı. Bölgede çatışmalar devam ediyor.

Kilis SON DAKİKA! (VİDEO) Kilis havan mermisi çatışma son durum ne, Kilis'te ne oluyor 16 Ekim Çarşamba?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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