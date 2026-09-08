Kilis OSB'de aynı gece ikinci yangın!

Kilis Organize Sanayi Bölgesi’nde gece saatlerinde aynı gece içerisinde ikinci fabrika yangını meydana geldi. İlk yangının ardından bu kez başka bir fabrikadan yangın ihbarı geldi.

Edinilen bilgilere göre yangın, tekstil fabrikasında bulunan bir tekstil makinesindeki elektrik kaçağı nedeniyle çıktı. Makineden yükselen duman ve alevlerin fark edilmesi üzerine fabrikadaki yangın söndürme sistemleri otomatik olarak devreye girdi.

Sistemlerin zamanında devreye girmesiyle yangının kısa sürede kontrol altına alınarak büyümesinin önüne geçildi. Olay yerine ekipler sevk edilirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kilis OSB’de aynı gece içerisinde farklı fabrikalarda peş peşe yaşanan yangınlar dikkat çekti.

Haber: Abdullah Alpdağ

Kaynak: Haber Platformu